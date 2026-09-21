8 Frasa Orang Pintar yang Bikin Cara Bicara Terdengar Cerdas Menurut Psikologi

Frasa orang pintar yang bikin cara bicara terdengar cerdas menurut psikologi / foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com - Frasa orang pintar yang digunakan secara alami dalam percakapan kasual mencerminkan cara bicara yang benar-benar terdengar cerdas.
Kebiasaan komunikasi orang cerdas bukan tentang menggunakan kata-kata yang rumit melainkan tentang memilih frasa yang menunjukkan kedalaman berpikir dan keterbukaan pikiran.
Psikologi menjelaskan bahwa cara bicara terdengar cerdas sering kali justru berasal dari kesediaan seseorang untuk jujur tentang ketidaktahuannya.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (21/9), berikut delapan frasa orang pintar yang mencerminkan kebiasaan komunikasi orang cerdas dan membuat cara bicara terdengar cerdas secara alami.
1. "Aku mungkin salah tentang ini, tapi..."
Orang yang cerdas secara intelektual memahami bahwa mengakui kemungkinan salah justru membuat pernyataan mereka terasa lebih terpercaya dan meyakinkan.
Frasa ini menunjukkan kesadaran diri yang tinggi karena pembicara tidak menutup diri terhadap koreksi dan tetap membuka ruang untuk diskusi yang lebih dalam.
Sikap seperti ini jauh lebih mengundang respons produktif daripada menyampaikan sesuatu dengan keyakinan mutlak yang tidak memberi ruang bagi perspektif lain.
2. "Yang menarik adalah..."
Menggunakan frasa ini menandakan seseorang mampu menemukan hal yang layak dicermati dari situasi atau informasi yang mungkin terlihat biasa bagi orang lain.
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