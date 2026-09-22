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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 04.26 WIB

Usia Boleh Bertambah, Pesona Tetap Muda! 6 Zodiak Perempuan Ini Dikenal Penuh Keceriaan

ilustrasi perempuan yang ceria. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi perempuan yang ceria. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Astrologi kerap digunakan untuk menggambarkan berbagai karakter seseorang berdasarkan zodiaknya. Beberapa zodiak perempuan disebut memiliki pembawaan yang ringan, menyenangkan, serta mudah menikmati berbagai momen dalam kehidupan.

Sifat tersebut membuat mereka sering terlihat lebih bersemangat dan memiliki energi yang terasa muda. Rasa ingin tahu, kegemaran bersosialisasi, hingga keberanian mencoba pengalaman baru menjadi beberapa karakter yang membuat mereka tampak selalu ceria.

Dilansir dari Astrotalk, berikut enam zodiak perempuan yang dalam astrologi dikenal mempunyai semangat hidup tinggi, menyenangkan, dan seolah tidak kehilangan jiwa muda meski usia terus bertambah.

1. Gemini

Perempuan berzodiak Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka biasanya senang berbincang, bertukar cerita, serta mempelajari berbagai hal baru.

Kehidupan sosial yang aktif membuat Gemini mudah menemukan hal-hal menarik untuk dilakukan. Mereka juga cenderung cepat merasa bosan jika berada dalam rutinitas yang monoton. Karakter yang dinamis inilah yang membuat Gemini kerap digambarkan memiliki energi yang tetap muda.

2. Sagitarius

Sagitarius identik dengan jiwa petualang dan kebebasan. Perempuan dengan zodiak ini biasanya menyukai pengalaman baru, perjalanan, serta kesempatan untuk mengenal lingkungan dan orang-orang berbeda.

Optimisme juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan Sagitarius. Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung berusaha melihat sisi positif dan mencari alasan untuk tetap menikmati kehidupan.

3. Leo

Perempuan Leo dikenal mempunyai karakter hangat, percaya diri, dan mudah membawa suasana menjadi lebih hidup. Mereka biasanya menikmati interaksi sosial dan tidak keberatan menjadi pusat perhatian.

Bagi Leo, kesenangan bukan hanya tentang mendapatkan perhatian. Mereka juga senang menciptakan pengalaman berkesan bersama orang-orang di sekitarnya. Sikap penuh antusiasme tersebut membuat mereka sering terlihat bersemangat.

4. Aries

Aries dikenal sebagai zodiak yang penuh energi dan berani mengambil langkah baru. Perempuan Aries biasanya tidak ragu mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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