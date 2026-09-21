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Rabbany Wanadriani
Selasa, 22 September 2026 | 04.41 WIB

Terlepas dari Usia Aslinya, 6 Zodiak Perempuan Ini Dikenal Ceria dan Awet Muda

ilustrasi perempuan yang ceria. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi perempuan yang ceria. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Astrologi menawarkan banyak wawasan tentang sifat-sifat kepribadian, termasuk zodiak yang secara alami lebih ceria, riang, dan suka bermain.

Zodiak-zodiak ini membawa energi muda yang membuat mereka menyenangkan untuk diajak bergaul, berapa pun usianya.

Entah karena humor, rasa ingin tahu, atau kecintaan pada petualangan, mereka sering mengingatkan orang lain cara menjaga hidup tetap riang.

Dilansir astortalk, berikut enam zodiak perempuan yang dikenal karena semangat ceria dan awet muda.

1. Gemini

Perempuan Gemini dianggap sebagai sosok yang paling ceria.

Berkat percakapan jenaka dan sifat ingin tahu, mereka berkembang pesat dalam lingkungan sosial.

Berapa pun usianya, mereka memiliki daya tarik untuk mempelajari hal-hal baru dan bertemu orang-orang baru.

Mereka jarang terjebak dalam kebosanan dan pendekatan riang membuatnya tetap muda.

2. Sagitarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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