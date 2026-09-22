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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 22 September 2026 | 20.23 WIB

Bukan Cuma Skincare, 8 Kebiasaan Malam Ini Bisa Bantu Perempuan Tampil Lebih Fresh

tips kebiasaan malam bikin perempuan awet muda menurut psikologi./Freepik. - Image

tips kebiasaan malam bikin perempuan awet muda menurut psikologi./Freepik.

JawaPos.com – Menjaga penampilan agar tetap terlihat segar tidak selalu harus dilakukan dengan perawatan yang rumit. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten, termasuk rutinitas menjelang tidur, juga dapat mendukung kesehatan fisik dan kondisi psikologis.

Malam hari menjadi waktu penting bagi tubuh untuk beristirahat dan melakukan berbagai proses pemulihan. Karena itu, aktivitas yang dilakukan sebelum tidur dapat berpengaruh terhadap kualitas istirahat sekaligus kondisi tubuh pada keesokan harinya.

Sejumlah kebiasaan sederhana juga kerap dikaitkan dengan gaya hidup yang mendukung penampilan lebih sehat dan bugar.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan kebiasaan malam yang disebut dapat membantu perempuan menjaga kesegaran tubuh dan penampilan.

1. Memprioritaskan tidur yang berkualitas

Tidur bukan sekadar waktu untuk memejamkan mata setelah menjalani aktivitas seharian. Istirahat yang cukup memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk melakukan pemulihan.

Karena itu, menjaga waktu tidur secara teratur menjadi kebiasaan yang penting. Selain memperhatikan durasi, kualitas tidur juga perlu diperhatikan. Membuat jadwal tidur yang konsisten dan melakukan aktivitas menenangkan sebelum beristirahat dapat membantu menciptakan suasana tidur yang lebih nyaman.

2. Tidak melewatkan perawatan kulit

Malam hari dapat menjadi waktu yang tepat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Rutinitas sederhana seperti membersihkan wajah dari makeup, kotoran, kemudian menggunakan produk pelembap dapat dilakukan sebelum tidur.

Membersihkan wajah secara menyeluruh juga membantu menghilangkan berbagai kotoran yang menempel setelah beraktivitas sepanjang hari. Perawatan yang dilakukan secara konsisten dapat membantu kulit tetap terawat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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