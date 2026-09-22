Punya Aura Hoki, Ini 8 Weton yang Dipercaya Membawa Kelimpahan Harta

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, serta perjalanan hidup seseorang. Sebagian masyarakat percaya bahwa kombinasi hari dan pasaran tertentu memiliki makna khusus yang dapat menggambarkan potensi seseorang dalam berbagai aspek kehidupan.

Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah mengenai weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki luas dan peluang mencapai kemakmuran. Namun, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat delapan weton yang dalam penafsiran primbon disebut memiliki peruntungan baik, karakter kuat, serta peluang besar dalam meraih kesejahteraan.

1. Senin Wage Orang yang lahir pada Senin Wage digambarkan memiliki semangat juang tinggi dan karakter yang cukup kuat. Mereka disebut mudah terpancing emosi, tetapi juga dikenal mampu memegang tanggung jawab dan menjunjung tinggi harga diri.

Dalam penafsiran primbon, kelancaran rezeki weton ini dikaitkan dengan kerja keras, ketulusan, dan konsistensi. Mereka dipercaya dapat mencapai keberhasilan selama mampu mengendalikan emosi dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

2. Selasa Legi Selasa Legi dipercaya memiliki karakter yang peka dan intuitif. Mereka cenderung mudah bergaul serta mampu menciptakan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Kemampuan membangun jaringan sosial tersebut dalam kepercayaan primbon dianggap dapat membuka berbagai peluang. Sifat ceria dan mudah beradaptasi juga disebut menjadi modal untuk meraih keberhasilan dalam pekerjaan maupun usaha.

3. Minggu Kliwon Minggu Kliwon dalam primbon dikaitkan dengan simbol Kuning Lintang, yang menggambarkan sosok yang mampu memancarkan daya tarik seperti bintang.

Pemilik weton ini digambarkan cenderung tenang, tidak banyak mencampuri urusan orang lain, dan cukup berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka juga dipercaya mampu memperoleh kepercayaan dalam pekerjaan berkat ketekunan dan sikap konsisten.