Dikelilingi Hoki dan Kelimpahan, 6 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki Istimewa

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Berdasarkan kepercayaan dalam primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki karakter tertentu sehingga diyakini lebih mudah menemukan peluang dan kelimpahan dalam hidup.

Bagi pemilik weton tertentu, keberuntungan tidak selalu digambarkan datang dalam bentuk uang secara langsung. Peluang pekerjaan, hubungan baik dengan orang lain, kemampuan membaca keadaan, hingga kecermatan dalam mengambil keputusan juga dipercaya dapat menjadi jalan datangnya rezeki.

Dilansir dari akun YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat enam weton yang disebut memiliki potensi menjadi magnet uang, keberuntungan, kelimpahan, dan kebahagiaan. Berikut uraiannya.

1. Selasa Wage Pemilik weton Selasa Wage dalam primbon digambarkan sebagai pribadi yang spontan, berani, dan cepat mengambil keputusan ketika melihat sebuah peluang. Mereka cenderung tidak ingin terlalu lama berada dalam tahap pertimbangan dan lebih memilih segera bertindak.

Sifat tersebut dipercaya dapat membantu mereka menemukan kesempatan dalam berbagai bidang, termasuk pekerjaan, usaha, maupun aktivitas yang berkaitan dengan keuangan. Intuisi dan keberanian mengambil langkah juga dianggap menjadi salah satu kekuatan mereka.

Meski demikian, keberanian tetap perlu diimbangi dengan pertimbangan yang matang agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu.

2. Minggu Kliwon Minggu Kliwon dikenal dalam ramalan primbon sebagai weton yang memiliki kemampuan bersosialisasi cukup kuat. Sifat ramah, mudah bergaul, dan penuh empati membuat mereka relatif mudah membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Relasi yang luas kemudian dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, mulai dari kerja sama, proyek, peluang usaha, hingga bantuan dari orang lain. Bagi weton ini, hubungan baik dengan sesama dianggap menjadi salah satu jalan datangnya rezeki.

Karena itu, kemampuan menjaga kepercayaan dan menjalin komunikasi yang baik menjadi nilai penting bagi pemilik Minggu Kliwon.