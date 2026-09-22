Hoki Beruntun! 4 Shio Ini Disebut Bakal Ketiban Rezeki Mulai Pertengahan September

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Pertengahan September 2026 disebut membawa perubahan positif bagi sejumlah shio dalam ramalan astrologi Tiongkok. Beberapa di antaranya dikaitkan dengan datangnya peluang baru, peningkatan finansial, hingga kondisi hidup yang terasa lebih stabil.
Dalam ramalan tersebut, keberuntungan yang muncul bukan hanya berupa uang. Pengakuan atas hasil kerja, kesempatan mengembangkan usaha, serta dukungan dari orang-orang terdekat juga menjadi bagian dari kabar baik yang diprediksi hadir.
Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang disebut berpotensi merasakan keberuntungan dan kemakmuran mulai pertengahan September 2026. Berikut uraiannya:
Pertengahan September diprediksi menjadi periode ketika pemilik Shio Tikus lebih banyak mendapatkan perhatian positif. Ide dan pencapaian yang selama ini dikerjakan berpeluang memperoleh pengakuan dari orang-orang di lingkungan kerja.
Apresiasi tersebut dapat membuka kesempatan baru yang sebelumnya belum terlihat. Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, kondisi ini dipercaya dapat memberikan kepuasan sekaligus mendukung kesejahteraan.
Bagi Shio Naga, pertengahan September disebut membawa peluang yang sudah lama dinantikan. Kesempatan tersebut bisa berupa tawaran kerja sama, izin menjalankan usaha, atau jalan baru yang sebelumnya sulit diwujudkan.
Ramalan tersebut menyebut keberuntungan akan lebih mudah dimanfaatkan apabila dibarengi dengan keberanian, ketekunan, dan kesungguhan dalam menjalankan kesempatan yang muncul.
Shio Ular diprediksi merasakan perubahan positif dalam urusan materi pada pertengahan September. Tambahan pemasukan dapat datang melalui pekerjaan, hadiah, atau peluang finansial yang tidak direncanakan sebelumnya.
Kesempatan baru tersebut disebut dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memberikan fondasi yang lebih stabil dalam mengelola kehidupan finansial.
Pertengahan September diprediksi membawa suasana yang lebih tenang bagi Shio Kambing. Dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat disebut dapat membantu menghadirkan rasa aman ketika menghadapi berbagai persoalan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022