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Rabbany Wanadriani
Rabu, 23 September 2026 | 03.47 WIB

Hoki Beruntun! 4 Shio Ini Disebut Bakal Ketiban Rezeki Mulai Pertengahan September

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Pertengahan September 2026 disebut membawa perubahan positif bagi sejumlah shio dalam ramalan astrologi Tiongkok. Beberapa di antaranya dikaitkan dengan datangnya peluang baru, peningkatan finansial, hingga kondisi hidup yang terasa lebih stabil.

Dalam ramalan tersebut, keberuntungan yang muncul bukan hanya berupa uang. Pengakuan atas hasil kerja, kesempatan mengembangkan usaha, serta dukungan dari orang-orang terdekat juga menjadi bagian dari kabar baik yang diprediksi hadir.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang disebut berpotensi merasakan keberuntungan dan kemakmuran mulai pertengahan September 2026. Berikut uraiannya:

1. Shio Tikus – Mendapat Apresiasi dan Peluang Baru

Pertengahan September diprediksi menjadi periode ketika pemilik Shio Tikus lebih banyak mendapatkan perhatian positif. Ide dan pencapaian yang selama ini dikerjakan berpeluang memperoleh pengakuan dari orang-orang di lingkungan kerja.

Apresiasi tersebut dapat membuka kesempatan baru yang sebelumnya belum terlihat. Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, kondisi ini dipercaya dapat memberikan kepuasan sekaligus mendukung kesejahteraan.

2. Shio Naga – Kesempatan yang Lama Dinanti Mulai Terbuka

Bagi Shio Naga, pertengahan September disebut membawa peluang yang sudah lama dinantikan. Kesempatan tersebut bisa berupa tawaran kerja sama, izin menjalankan usaha, atau jalan baru yang sebelumnya sulit diwujudkan.

Ramalan tersebut menyebut keberuntungan akan lebih mudah dimanfaatkan apabila dibarengi dengan keberanian, ketekunan, dan kesungguhan dalam menjalankan kesempatan yang muncul.

3. Shio Ular – Ada Potensi Peningkatan Finansial

Shio Ular diprediksi merasakan perubahan positif dalam urusan materi pada pertengahan September. Tambahan pemasukan dapat datang melalui pekerjaan, hadiah, atau peluang finansial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Kesempatan baru tersebut disebut dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memberikan fondasi yang lebih stabil dalam mengelola kehidupan finansial.

4. Shio Kambing – Kehidupan Mulai Terasa Lebih Stabil

Pertengahan September diprediksi membawa suasana yang lebih tenang bagi Shio Kambing. Dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat disebut dapat membantu menghadirkan rasa aman ketika menghadapi berbagai persoalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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