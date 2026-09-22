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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 23 September 2026 | 03.27 WIB

Berkah Datang dari Berbagai Arah, 6 Weton Ini Disebut Jadi Pembawa Rezeki Besar

seseorang yang gelontoran rezekinya tiada henti - Image

seseorang yang gelontoran rezekinya tiada henti

JawaPos.com – Primbon Jawa merupakan salah satu tradisi yang hingga kini masih digunakan sebagian masyarakat untuk membaca berbagai sisi kehidupan, mulai dari karakter, jodoh, hingga peruntungan seseorang. Dalam kepercayaan tersebut, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan.

Memasuki penghujung September, terdapat sejumlah weton yang dalam ramalan disebut bakal memperoleh momentum positif. Mereka dipercaya memiliki peluang untuk merasakan kemudahan dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun kondisi finansial.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut berpotensi mendapatkan limpahan rezeki menjelang akhir September. Ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan dalam primbon Jawa dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

1. Senin Pon – Peluang Rezeki Datang dari Berbagai Arah

Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki karakter lembut, tetapi tetap mempunyai tekad kuat dalam menjalani kehidupan.

Menjelang akhir September, weton ini dalam ramalan disebut memiliki peluang mendapatkan pemasukan dari berbagai jalur. Selain penghasilan utama, keberuntungan dapat dikaitkan dengan bonus, hadiah, maupun pembayaran dari seseorang yang sebelumnya memiliki tanggungan.

Dengan begitu, periode ini digambarkan sebagai masa ketika kesempatan finansial bisa muncul dari arah yang tidak selalu terduga.

2. Rabu Kliwon – Relasi Membuka Pintu Kesempatan

Rabu Kliwon dikenal memiliki kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Sifat tersebut dipercaya dapat menjadi modal untuk membangun kerja sama yang memberikan keuntungan.

Menjelang akhir September, peluang yang sempat tertunda atau hubungan yang sebelumnya renggang disebut berpotensi kembali membuka kesempatan baru.

Kerja sama dengan orang yang tepat dapat menjadi salah satu jalan untuk mengembangkan usaha maupun memperoleh peluang tambahan.

3. Jumat Wage – Berkah dari Kebaikan yang Dilakukan

Orang yang lahir pada Jumat Wage dalam primbon kerap digambarkan sebagai pribadi yang dermawan dan senang membantu sesama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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