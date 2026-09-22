Hidup Penuh Kemakmuran, 7 Shio Ini Disebut Punya Aura Harta Melimpah

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio tidak hanya digunakan sebagai simbol tahun kelahiran, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki keunikan serta gambaran peruntungan yang berbeda-beda.

Dari berbagai karakter tersebut, terdapat sejumlah shio yang dalam tradisi Tionghoa sering diasosiasikan dengan keberuntungan materi. Mereka disebut memiliki sifat seperti pekerja keras, cerdas membaca peluang, pandai mengatur keuangan, hingga mampu membangun hubungan yang mendukung kesuksesan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya memiliki kedekatan dengan harta dan kemakmuran. Berikut gambaran masing-masing shio berdasarkan ramalan tersebut.

1. Shio Tikus Shio Tikus kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, gesit, dan mampu membaca kesempatan dengan baik. Mereka disebut memiliki kemampuan analisis yang membantu ketika harus menentukan langkah dalam pekerjaan maupun urusan finansial.

Selain itu, karakter tekun dan kemampuan mengatur keuangan dipercaya menjadi modal untuk membangun kondisi ekonomi yang stabil. Dalam ramalan, pemilik shio Tikus juga disebut mempunyai naluri cukup baik dalam melihat peluang yang berpotensi menghasilkan keuntungan.

2. Shio Kerbau Pemilik shio Kerbau dikenal memiliki karakter sabar, kuat, dan bertanggung jawab. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan lebih memilih menyelesaikan sesuatu secara bertahap.

Sifat konsisten tersebut dipercaya dapat membantu mereka membangun kemapanan dalam jangka panjang. Hasil kerja keras yang dikumpulkan sedikit demi sedikit disebut berpotensi berubah menjadi aset dan kondisi finansial yang semakin kuat.

3. Shio Naga Dalam budaya Tiongkok, Naga merupakan simbol kekuatan dan keberuntungan. Karakter tersebut membuat pemilik shio ini kerap digambarkan sebagai sosok percaya diri, kreatif, dan berani mengambil kesempatan.

Kemampuan melihat peluang serta keberanian mencoba sesuatu yang baru menjadi kelebihan yang sering dikaitkan dengan kesuksesan finansial. Menurut ramalan, visi yang jauh ke depan juga dapat membantu shio Naga mengembangkan potensi dan mengejar target besar.

4. Shio Kuda Shio Kuda memiliki karakter energik, mandiri, dan menyukai kebebasan. Mereka tidak takut mencoba pengalaman baru dan cenderung berani keluar dari zona nyaman ketika melihat peluang yang menarik.

Keberanian tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kemungkinan dalam pekerjaan maupun bisnis. Ditambah kemampuan beradaptasi dengan perubahan, shio Kuda disebut memiliki peluang untuk menjaga kondisi finansial tetap berkembang.

5. Shio Monyet Kecerdasan dan kreativitas menjadi dua karakter yang sering dilekatkan pada shio Monyet. Mereka dikenal cepat menemukan solusi ketika menghadapi persoalan dan mampu melihat sisi lain dari sebuah keadaan.