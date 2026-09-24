Dari Kerja Keras Jadi Kaya Raya, 6 Weton Ini Disebut Punya Aura Rezeki Kuat

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter seseorang, jodoh, hingga peruntungan. Perhitungan berdasarkan hari lahir dan pasaran ini juga dipercaya sebagian masyarakat dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan rezeki seseorang.

Sejumlah weton bahkan diyakini mempunyai karakter dan peruntungan yang mendukung datangnya kemakmuran. Dalam ramalan Primbon Jawa, pemilik weton tertentu disebut memiliki peluang untuk memperoleh rezeki besar, terutama apabila mampu mengembangkan sifat positif yang melekat pada dirinya.

Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang dipercaya memiliki peluang mendapatkan rezeki besar dan meraih kesuksesan finansial.

1. Minggu Wage Mereka yang lahir pada Minggu Wage digambarkan memiliki karakter yang aktif dan penuh semangat. Dalam istilah Primbon Jawa, sifatnya dikaitkan dengan lakuning angin, yakni karakter yang dinamis dan sulit diam dalam menghadapi berbagai keadaan.

Sifat kompetitif yang dimiliki weton ini dapat menjadi pendorong untuk terus berkembang. Ditambah wawasan yang luas, sikap setia, serta kewibawaan, pemilik Minggu Wage dipercaya mempunyai peluang memperoleh rezeki besar, terutama ketika mampu membangun lingkungan pergaulan yang mendukung.

2. Senin Pahing Senin Pahing dikenal sebagai sosok yang sabar, rajin, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Weton dengan neptu 13 ini dalam Primbon Jawa dikaitkan dengan lakuning lintang, yang menggambarkan sosok seperti bintang.

Mereka cenderung mampu bekerja dengan tekun meski tidak selalu suka menjadi pusat perhatian. Kesungguhan dan konsistensi tersebut dipercaya menjadi salah satu jalan menuju keberhasilan. Rezeki besar bahkan disebut dapat datang secara tidak terduga setelah melewati proses panjang.

3. Jumat Wage Pemilik weton Jumat Wage mempunyai neptu 10 dan digambarkan sebagai pribadi yang jujur, lembut, serta gemar membantu orang lain. Mereka juga disebut memiliki kecerdasan dan wawasan yang membuat pendapatnya sering menjadi pertimbangan bagi orang di sekitarnya.

Meski perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu mudah sejak awal, kemampuan serta wibawa yang dimiliki menjadi modal untuk meraih keberhasilan. Dalam ramalan Primbon Jawa, rezeki besar disebut berpotensi mengikuti usaha dan kepandaian yang terus diasah.