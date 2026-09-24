Tetap Segar di Usia Matang, 6 Weton Ini Konon Punya Aura yang Bikin Terpikat

JawaPos.com – Memiliki penampilan yang tetap segar ketika usia bertambah menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Selain faktor perawatan dan gaya hidup, dalam tradisi Jawa terdapat kepercayaan bahwa weton kelahiran tertentu mempunyai karakter dan aura yang membuat seseorang terlihat lebih muda.

Primbon Jawa mengaitkan sejumlah weton dengan pembawaan yang tenang, optimistis, ramah, serta mampu menjaga keseimbangan emosi. Sifat-sifat tersebut kemudian dipercaya turut memberikan kesan awet muda dan membuat pemiliknya memiliki daya tarik tersendiri.

Dalam pandangan tradisional, pesona seseorang tidak hanya dilihat dari penampilan fisik. Cara berbicara, ketenangan dalam menghadapi persoalan, senyum, serta sikap ketika berinteraksi dengan orang lain juga dipercaya dapat membentuk kesan berkarisma.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki penampilan awet muda sekaligus aura yang kuat menurut primbon Jawa. Berikut daftarnya:

1. Jumat Kliwon Jumat Kliwon dalam tradisi Jawa kerap dikaitkan dengan karakter yang tenang dan memiliki pancaran aura tersendiri. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai pembawaan lembut, tetapi tetap terlihat berwibawa ketika berada di tengah orang lain.

Sikap yang cenderung santai dan tidak mudah terburu-buru membuat mereka sering memberikan kesan tenang. Mereka juga dipercaya mudah menemukan rasa syukur dari berbagai hal sederhana dalam kehidupan.

Ketenangan tersebut kemudian dianggap menjadi salah satu alasan pemilik Jumat Kliwon terlihat tetap segar dan menarik meskipun usia terus bertambah. Pesona mereka juga dipercaya tidak bergantung pada penampilan yang berlebihan, melainkan muncul dari pembawaan sehari-hari.

2. Selasa Wage Selasa Wage dipercaya memiliki karakter yang aktif, penuh semangat, dan tidak mudah menyerah. Pemilik weton ini biasanya digambarkan senang melakukan berbagai aktivitas dan memiliki energi yang cukup besar.

Sikap optimistis membuat mereka dipercaya tidak mudah larut dalam kesedihan. Mereka juga cenderung menikmati aktivitas bersama orang lain sehingga kehidupan sosialnya terasa lebih hidup.