Rezeki Mengalir dari Doa, Ini 7 Weton yang Disebut Punya Aura Spiritual Kuat

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Dalam kepercayaan masyarakat, perpaduan hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya weton tertentu yang dianggap memiliki kekuatan dalam ucapan. Perkataan yang keluar dari pemilik weton tersebut dipercaya memiliki energi positif, terlebih jika disertai niat tulus dan doa untuk kebaikan.

Dalam konteks primbon Jawa, kepercayaan tersebut bahkan menghubungkan beberapa weton dengan kemudahan memperoleh pertolongan, keberuntungan, serta terbukanya jalan rezeki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam hal doa dan ucapan. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Senin Legi dipercaya memiliki karakter yang tulus dan cenderung berhati lembut. Perkataan yang disampaikan dengan niat baik diyakini memiliki pengaruh kuat bagi kehidupan mereka maupun orang-orang di sekitarnya.

Menurut kepercayaan primbon Jawa, doa yang dipanjatkan pemilik weton ini dapat menjadi sumber semangat sekaligus membuka peluang datangnya pertolongan.

Ketulusan dan sikap positif tersebut juga dipercaya membuat Senin Legi lebih mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain. Dalam perjalanan hidupnya, kesempatan dalam pekerjaan, usaha, maupun hubungan sosial disebut dapat menjadi jalan menuju kemajuan.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan sisi spiritual yang kuat dalam tradisi Jawa. Pemilik weton ini dipercaya memiliki kepekaan batin dan karakter yang membuatnya dekat dengan aktivitas spiritual.

Doa yang dipanjatkan dengan niat baik diyakini mempunyai makna mendalam, terutama ketika ditujukan untuk keselamatan dan kebaikan orang banyak.