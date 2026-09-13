Rezeki Mengalir dari Doa, Ini 7 Weton yang Disebut Punya Aura Spiritual Kuat

seseorang yang doanya menjadi nyata Sumber foto: Freepik/airdone
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Dalam kepercayaan masyarakat, perpaduan hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Salah satu kepercayaan yang berkembang adalah adanya weton tertentu yang dianggap memiliki kekuatan dalam ucapan. Perkataan yang keluar dari pemilik weton tersebut dipercaya memiliki energi positif, terlebih jika disertai niat tulus dan doa untuk kebaikan.
Dalam konteks primbon Jawa, kepercayaan tersebut bahkan menghubungkan beberapa weton dengan kemudahan memperoleh pertolongan, keberuntungan, serta terbukanya jalan rezeki.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai keistimewaan dalam hal doa dan ucapan. Berikut daftarnya:
Senin Legi dipercaya memiliki karakter yang tulus dan cenderung berhati lembut. Perkataan yang disampaikan dengan niat baik diyakini memiliki pengaruh kuat bagi kehidupan mereka maupun orang-orang di sekitarnya.
Menurut kepercayaan primbon Jawa, doa yang dipanjatkan pemilik weton ini dapat menjadi sumber semangat sekaligus membuka peluang datangnya pertolongan.
Ketulusan dan sikap positif tersebut juga dipercaya membuat Senin Legi lebih mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain. Dalam perjalanan hidupnya, kesempatan dalam pekerjaan, usaha, maupun hubungan sosial disebut dapat menjadi jalan menuju kemajuan.
Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan sisi spiritual yang kuat dalam tradisi Jawa. Pemilik weton ini dipercaya memiliki kepekaan batin dan karakter yang membuatnya dekat dengan aktivitas spiritual.
Doa yang dipanjatkan dengan niat baik diyakini mempunyai makna mendalam, terutama ketika ditujukan untuk keselamatan dan kebaikan orang banyak.
Keberuntungan Jumat Kliwon juga tidak selalu dimaknai dalam bentuk materi. Relasi yang luas, dukungan dari orang lain, serta kesempatan dalam karier dan usaha dipercaya menjadi bagian dari rezeki yang dapat mereka peroleh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022