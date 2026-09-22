Tak Cuma Baik Hati, 9 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki yang Makin Terbuka

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, hingga gambaran perjalanan rezeki seseorang.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang memiliki karakter positif seperti penyayang, dermawan, mudah bergaul, dan senang membantu sesama. Sifat tersebut dipercaya dapat menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan dan kemudahan dalam kehidupan.

Dilansir dari channel YouTube Ngaos Jawa, terdapat sembilan weton yang disebut memiliki peluang hidup makmur berkat kecerdasan, kemampuan bersosialisasi, serta sifat welas asih yang mereka miliki.

1. Minggu Wagi Pemilik weton Minggu Wagi dikenal memiliki hati yang mudah memaafkan dan kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Mereka juga disebut mempunyai kepedulian sosial tinggi serta mampuawa pengaruh orang lain. Sikap mandiri tersebut dipercaya dapat membantu mereka menentukan jalan sendiri dalam mengejar kesuksesan memberikan semangat kepada orang yang sedang mengalami kesulitan.

Di sisi lain, pendiriannya cukup kuat sehingga tidak mudah terbawa pengaruh orang lain. Sikap mandiri tersebut dipercaya dapat membantu mereka menentukan jalan sendiri dalam mengejar kesuksesan.

2. Minggu Legi Minggu Legi digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang memiliki sifat dermawan dan tekun. Mereka cenderung teliti ketika mengerjakan sesuatu serta memiliki kemauan kuat untuk terus memperbaiki kehidupannya.

Meski terkadang membutuhkan waktu lebih lama ketika menentukan pilihan, ketekunan dan kedisiplinannya dipercaya membuat kondisi ekonomi mereka semakin baik seiring bertambahnya usia.

3. Senin Pahing Dengan neptu 13, Senin Pahing dikenal mempunyai karakter rajin, disiplin, dan tegas. Weton ini juga disebut memiliki semangat tinggi dalam mengejar target yang sudah ditetapkan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Senin Pahing mempunyai peluang untuk mencapai kemapanan dalam waktu relatif cepat. Namun, kemampuan mengelola pemasukan dan pengeluaran tetap menjadi hal penting agar keberuntungan yang diperoleh tidak mudah hilang.