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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 22 Juli 2026 | 23.18 WIB

8 Frasa Orang Tampak Seram tapi Sebenarnya Baik Hati Menurut Psikologi

Frasa orang tampak seram tapi sebenarnya baik hati menurut psikologi. (Magnific) - Image

Frasa orang tampak seram tapi sebenarnya baik hati menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa orang tampak seram kerap menyembunyikan kepribadian baik hati di balik sikap tegas mereka.

Ketika benar-benar menyukai seseorang, mereka melontarkan frasa kasih sayang yang sederhana namun bermakna dalam.

Ucapan itu jarang terdengar romantis, tetapi menyimpan kepedulian yang tulus dari orang intimidatif tersebut.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (22/7), berikut delapan ungkapan yang mencerminkan hati yang baik di balik kesan intimidatif seseorang.

1. Minta kabar sampai rumah

Orang intimidatif sering diam-diam mengkhawatirkan keselamatan orang yang mereka sayangi.

Mereka jarang menunjukkan sisi lembut, namun tetap memastikan orang tersebut sampai rumah dengan aman.

Permintaan kabar semacam ini bukan bentuk kontrol, melainkan cara sederhana menunjukkan kepedulian yang tulus.

Editor: Novia Tri Astuti
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