Bukan Sekadar Baik Hati, 6 Shio Ini Dipercaya Mendapat Banyak Berkah

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk menggambarkan tahun kelahiran seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan karakter dan perjalanan kehidupannya. Sejumlah ramalan bahkan menghubungkan sifat tertentu dengan keberuntungan, termasuk urusan rezeki.

Kejujuran dan ketulusan menjadi dua karakter yang sering dianggap membawa hubungan baik dengan orang lain. Dalam kepercayaan tertentu, pribadi yang dapat dipercaya dipercaya lebih mudah memperoleh dukungan, kesempatan, maupun keberuntungan dalam berbagai bentuk.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam kombinasi shio dan elemen yang disebut memiliki karakter jujur serta dipercaya mempunyai jalan rezeki yang baik.

Berikut daftarnya.

1. Shio Ular Elemen Air Shio Ular kerap memiliki citra sebagai sosok yang penuh perhitungan. Namun, dalam ramalan ini, Ular dengan elemen Air justru digambarkan memiliki karakter yang lebih tenang dan bijaksana.

Mereka disebut mampu memahami diri sendiri dan cenderung menghindari konflik yang tidak perlu. Kejujuran yang mereka pegang dianggap menjadi salah satu alasan munculnya berbagai peluang dalam kehidupan.

Menurut ramalan tersebut, kesempatan finansial bagi Ular elemen Air dapat datang dari arah yang tidak selalu diduga sebelumnya.

2. Shio Kuda Elemen Tanah Kuda dengan elemen Tanah digambarkan sebagai sosok yang sangat memegang teguh perkataan. Ketika sudah membuat janji, mereka berusaha menjalankannya meskipun harus menghadapi berbagai konsekuensi.

Sikap konsisten terhadap ucapan tersebut kemudian dikaitkan dengan karakter yang dapat dipercaya. Orang-orang di sekitarnya disebut lebih mudah memberikan kepercayaan karena mengetahui bahwa perkataan mereka memiliki dasar komitmen.