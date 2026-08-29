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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 30 Agustus 2026 | 01.40 WIB

4 Zodiak yang Terlihat Menyebalkan, Tapi Sebenarnya Baik Hati Jika Sudah Kenal Dekat

Ilustrasi seseorang yang terganggu. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang terganggu. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap orang memiliki kebiasaan ataupun keunikan yang terkadang bisa membuat orang lain merasa jengkel.

Kebiasaan tersebut bisa terasa cukup menyebalkan, tetapi bukan berarti orang tersebut adalah pribadi yang buruk.

Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (29/08) berikut empat zodiak yang terlihat menyebalkan padahal sebenarnya baik hati.  

Capricorn terkadang terlihat dingin dan kasar. Namun, sebenarnya mereka tidak demikian. dibalik sikapnya, capricorn sebenarnya adalah sosok yang dapat dipercaya dan bersedia menemani anda dalam jangka panjang. 

Leo memang sulit untuk menjauh dari sorotan. Mereka membutuhkan banyak perhatian dan pujian untuk merasa bahagia. Mereka memiliki hati yang besar dan mampu memberikan perhatian pada banyak orang. Setelah kebutuhan mereka terpenuhi, leo bisa melakukan berbagai cara untuk memastikan orang lain mendapatkan kesempatan yang sama.

Libra terkadang terlihat tidak konsisten dan mudah berubah-ubah. Mereka cenderung tertarik pada pesta besar dan hal-hal menarik perhatian dibandingkan hubungan atau perasaan yang dianggap mendalam. Namun, libra bersedia untuk menghabiskan energinya untuk memastikan orang-orang di sekitarnya berada di dalam lingkungan yang baik.

Cancer terkadang terlihat murung dan kerap terjebak di dalam emosi sendiri. Cancer memiliki ikatan yang sangat kuat dengan keluarga dan sahabat dekat. Mereka akan melakukan apa saja untuk memastikan orang-orang yang mereka cintai mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jika anda menunjukkan bahwa anda benar-benar menyadari dan menghargai semua hal yang mereka lakukan, cancer akan terus menemukan berbagai cara untuk membuat anda bahagia.

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Editor: Novia Tri Astuti
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