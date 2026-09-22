Tak Perlu Mengejar Harta Mati-Matian, 7 Shio Ini Disebut Selalu Didekati Rezeki

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan cara berbeda dalam mencapai kesejahteraan. Ada yang harus melewati proses panjang dan penuh tantangan, sementara sebagian lainnya dianggap lebih mudah menemukan kesempatan yang bisa membawa keuntungan.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan finansial kerap dikaitkan dengan shio atau simbol hewan berdasarkan tahun kelahiran. Kepercayaan ini menggambarkan karakter serta kecenderungan seseorang dalam menghadapi berbagai peluang kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan keuangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya mempunyai daya tarik kuat terhadap keberuntungan dan peluang finansial. Ramalan tersebut tetap merupakan bagian dari kepercayaan astrologi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi ekonomi seseorang.

1. Shio Tikus Pemilik shio Tikus dikenal memiliki pola pikir cepat dan pandai membaca keadaan. Mereka dianggap mampu menemukan celah peluang bahkan ketika situasi sedang kurang menguntungkan.

Kemampuan beradaptasi serta kecermatan dalam melihat kesempatan membuat shio Tikus dipercaya mudah menemukan sumber penghasilan. Peluang tersebut dapat muncul dari pekerjaan, usaha, maupun hubungan dengan orang lain.

2. Shio Naga Dalam budaya Tiongkok, Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, kewibawaan, dan keberanian. Karakter tersebut membuat pemilik shio Naga dipercaya mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian sekaligus memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya.

Peluang finansial mereka disebut dapat muncul melalui proyek besar, kerja sama, ataupun jaringan yang sudah dibangun. Kepercayaan diri dalam mengambil keputusan juga menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan shio ini.

3. Shio Babi Shio Babi kerap digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, ramah, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sifat positif tersebut dalam kepercayaan astrologi dianggap dapat membuka berbagai pintu keberuntungan.

Rezeki yang datang bisa saja berupa bonus, proyek tambahan, bantuan, maupun kesempatan yang muncul secara tiba-tiba. Sikap santai dan tidak terlalu memaksakan keadaan juga menjadi karakter yang sering dilekatkan pada shio Babi.