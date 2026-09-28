Oktober Penuh Berkah! 5 Zodiak Berpeluang Dapat Rezeki Nomplok, Kerja Keras Akhirnya Mulai Berbuah

JawaPos.com - Oktober 2026 dapat menjadi periode yang menarik bagi sebagian orang yang tengah menanti hasil dari usaha dan proses panjang yang telah dijalani.

Dalam pembacaan tarot yang dikutip dalam artikel ini, terdapat 5 zodiak yang dikaitkan dengan peluang datangnya rezeki nomplok pada Oktober 2026.

Menariknya, gambaran rezeki tersebut tidak semata-mata dikaitkan dengan keberuntungan yang datang secara tiba-tiba.

Setiap kartu tarot justru memiliki pesan berbeda, mulai dari kegigihan dalam menghadapi kesulitan, kebijaksanaan setelah melewati ujian, hingga hasil kerja keras dalam karier dan kehidupan profesional.

5 zodiak yang disebut adalah Leo, Sagittarius, Aquarius, Virgo, dan Aries dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Senin (28/09).

1. Leo

Leo menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan peluang mendapatkan rezeki nomplok pada Oktober 2026.

Dalam pembacaan tersebut, Leo mendapatkan kartu Strength yang erat dengan makna kekuatan, keberanian, keteguhan, dan kegigihan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Kartu Strength menggambarkan seseorang yang tetap berusaha meskipun perjalanan menuju tujuan tidak selalu mudah.

Bagi Leo yang selama ini sedang mengejar target tertentu, Oktober 2026 dapat menjadi momentum untuk melihat perkembangan dari usaha yang telah dilakukan.

Pesannya bukan sekadar menunggu keberuntungan, melainkan mempertahankan konsistensi ketika hasil belum terlihat.

Rezeki yang dikaitkan dengan Leo juga dapat dimaknai sebagai hasil dari ketekunan.

Jika selama beberapa waktu terakhir Anda merasa berada dalam situasi sulit atau harus bekerja lebih keras dari biasanya, periode ini dapat menjadi pengingat untuk tetap mempertahankan semangat.

Dalam konteks tarot, kekuatan untuk bertahan menjadi bagian penting sebelum seseorang mencapai hasil yang diharapkan.