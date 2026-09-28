Ramalan Primbon Jawa Besok, Selasa Wage, 29 September 2026: Jodoh, Karier, Rezeki

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)
JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok Selasa Wage, 29 September 2026 menarik untuk disimak, terutama bagi masyarakat Jawa yang masih menjadikan perhitungan weton sebagai salah satu bagian dari tradisi dan kearifan budaya Jawa.
Dalam kalender Jawa, 29 September 2026 bertepatan dengan Selasa Wage, 16 Bakdamulud 1960.
Kombinasi tersebut memiliki neptu 7, yang diperoleh dari nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Wage sebesar 4.
Dilansir dari Primbon.com, weton merupakan perpaduan antara tujuh hari dalam sepekan dan lima pasaran Jawa, yakni Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage.
Dalam tradisi Jawa, perhitungan tersebut kerap digunakan sebagai pedoman untuk membaca karakter, menentukan hari baik, serta memahami berbagai kemungkinan dalam perjalanan hidup.
Perlu dipahami, ramalan Primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai apa yang akan terjadi.
Selengkapnya, berikut gambaran ramalan Selasa Wage 29 September 2026 yang dapat dijadikan bahan refleksi.
Dalam perhitungan weton Jawa, rezeki tidak hanya dimaknai sebagai uang yang datang secara langsung, tetapi juga dapat berupa kesempatan, kemudahan pekerjaan, hubungan baik dengan orang lain, hingga terbukanya jalan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Karena itu, energi Selasa Wage pada 29 September 2026 dapat dimaknai sebagai momentum untuk lebih teliti melihat peluang yang selama ini berada di sekitar.
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