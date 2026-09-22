Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.29 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Selasa, 22 September 2026: Jaga Pikiran dan Kualitas Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Selasa, 22 September 2026 perlu dijaga secara menyeluruh dengan memperhatikan keadaan tubuh sekaligus keseimbangan pikiran.

Cancer mungkin cukup peka terhadap perasaan orang di sekitarnya sehingga persoalan orang lain mudah terbawa ke dalam pikiran pribadi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Cancer pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Terlalu lama memikirkan masalah yang sebenarnya bukan tanggung jawab Cancer dapat membuat pikiran sulit beristirahat dan energi terkuras tanpa disadari.

Karena itu, penting untuk mulai mengenali batas antara memberikan dukungan kepada orang lain dan mengambil alih persoalan yang berada di luar kendali.

Mendengarkan keluh kesah seseorang tidak berarti Cancer harus mencari solusi untuk seluruh masalah yang sedang mereka hadapi.

Berikan perhatian dengan sewajarnya, tetapi jangan lupa menyediakan waktu untuk merawat kebutuhan diri sendiri.

Ketika suasana hati terasa kurang baik, Cancer dapat memilih kegiatan yang membantu menciptakan rasa nyaman dan mengurangi tekanan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 22 September 2026: Jaga Pola Makan dan Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 22 September 2026: Jaga Pola Makan dan Waktu Istirahat

Selasa, 22 September 2026 | 19.27 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 22 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 22 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Selasa, 22 September 2026 | 19.24 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 22 September 2026: Jaga Energi dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 22 September 2026: Jaga Energi dan Istirahat

Selasa, 22 September 2026 | 19.06 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore