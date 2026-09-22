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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 19.24 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Selasa, 22 September 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official) - Image

Ilustrasi Taurus (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Selasa, 22 September 2026 dapat dijaga melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pola makan, terutama jika kesibukan membuat Taurus sering menunda atau melewatkan waktu makan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Selasa, 22 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Asupan makanan sehari-hari berperan dalam membantu tubuh mendapatkan energi untuk menjalani berbagai kegiatan.

Karena itu, Taurus sebaiknya mulai memilih makanan yang lebih beragam dan bergizi serta tidak terlalu sering mengandalkan makanan cepat saji.

Kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan dengan memastikan tubuh mendapatkan cukup air sepanjang hari.

Selain kondisi fisik, Taurus sebaiknya tidak mengesampingkan kesehatan emosional.

Tekanan pikiran yang terus dipendam dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman dan berpengaruh terhadap kualitas istirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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