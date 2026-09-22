Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

JawaPos.com - Kesenangan sederhana, seperti menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, akan selalu membuat zodiak aquarius bahagia. Tetapi, aquarius jarang menemukan waktu untuk menikmatinya.

Namun hari ini, aquarius akan dapat menemukan waktu dan sumber daya untuk melakukannya. Lupakan masalahmu dan terlibatlah dalam hal-hal yang memberi kebahagiaan.

Zodiak pisces akan dihadapkan dengan banyak peluang finansial. Namun, fondasi kesuksesan finansial jangka panjang harus diletakkan melalui perencanaan yang cermat.

Selama melakukan uji tuntas pada kemungkinan-kemungkinan paling signifikan untuk masa depan finansial, pisces akan dapat memanfaatkan peluang yang menguntungkan dengan cepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Selasa, 22 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus berpikir sebelum memulai hubungan yang hanya akan membawa masalah dan sakit hati. Terkait karir, cobalah mengasah kemampuanmu saat mengerjakan beberapa proyek yang menarik.

Sementara itu, berkendaralah dengan hati-hati di jalan, patuhi semua peraturan lalu lintas, dan tetaplah melaju di bawah batas kecepatan. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius