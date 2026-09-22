Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo merasa emosional tentang berbagai masalah yang mungkin dialami dalam hidup. Leo perlu menahan diri untuk tidak mengambil keputusan terburu-buru sehingga menyakiti perasaan orang lain.

Leo harus tenang dan terkendali sebelum mengambil keputusan terkait tindakan yang akan diambil. Leo juga harus mampu menyadari perilaku diri sendiri.

Zodiak virgo mungkin tidak akan produktif hari ini. Virgo mungkin merasa frustrasi karena tidak dapat mencapai tujuan. Jangan terlalu terpengaruh oleh satu hari yang tidak produktif.

Virgo memiliki waktu dan kesempatan untuk memperbaiki situasi dan menjadi produktif. Awalnya mungkin mengecewakan, tetapi virgo akan baik-baik saja di hari berikutnya.

Ingatkan diri sendiri bahwa ini akan segera berlalu, jadi jangan terlalu memikirkannya. Tetaplah berharap dan jalani hari ini dengan potensi penuh.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Selasa, 22 September 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Jangan khawatir karena zodiak leo akan pulih dengan cepat dan segera menemukan cinta kembali setelah baru saja putus. Terkait karir, leo akan meraih kesuksesan saat mengikuti ujian pegawai dan mendapatkan promosi.

Sementara itu, berhati-hatilah di sekitar benda tajam karena keo berisiko mengalami cedera saat ini. Terkait keuangan, berkonsultasilah dengan ahli keuangan dan lakukan riset sebanyak mungkin sebelum berinvestasi.