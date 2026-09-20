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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 20 September 2026 | 15.24 WIB

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Pape Gueye berpeluang menjadi starter saat Villarreal menghadapi Levante di Liga Spanyol 2026/2027. (Villarreal) - Image

Pape Gueye berpeluang menjadi starter saat Villarreal menghadapi Levante di Liga Spanyol 2026/2027. (Villarreal)

JawaPos.com — Villarreal menjamu Levante di Estadio de la Ceramica pada Minggu (20/9/2026) pukul 23.30 WIB dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027, dengan target meraih kemenangan kedua musim ini.

Kapal Selam Kuning saat ini berada di posisi ke-14 dengan lima poin dari enam pertandingan, sedangkan Levante menempati urutan ke-15 dengan lima poin dari lima laga.

Start Villarreal musim ini memang belum sesuai harapan.

Tim asuhan Inigo Perez baru meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan di semua kompetisi, meski kemenangan tersebut datang pada laga terakhir saat mereka menghajar Malaga 3-1.

Villarreal Mulai Menemukan Momentum

Kemenangan 3-1 atas Malaga menjadi suntikan penting bagi Villarreal setelah sebelumnya melewati periode sulit.

Kapal Selam Kuning sempat menelan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi sebelum akhirnya kembali merasakan kemenangan.

Di Liga Spanyol, Villarreal mengoleksi satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan dari enam pertandingan.

Lima poin tersebut membuat mereka sementara berada di posisi ke-14, cukup jauh dari performa musim lalu ketika mampu finis di peringkat ketiga.

Inigo Perez tentu berharap kemenangan atas Malaga menjadi titik balik bagi timnya.

Editor: Edi Yulianto
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