Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Pape Gueye berpeluang menjadi starter saat Villarreal menghadapi Levante di Liga Spanyol 2026/2027. (Villarreal)
JawaPos.com — Villarreal menjamu Levante di Estadio de la Ceramica pada Minggu (20/9/2026) pukul 23.30 WIB dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027, dengan target meraih kemenangan kedua musim ini.
Kapal Selam Kuning saat ini berada di posisi ke-14 dengan lima poin dari enam pertandingan, sedangkan Levante menempati urutan ke-15 dengan lima poin dari lima laga.
Start Villarreal musim ini memang belum sesuai harapan.
Baca Juga:Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Tim asuhan Inigo Perez baru meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan di semua kompetisi, meski kemenangan tersebut datang pada laga terakhir saat mereka menghajar Malaga 3-1.
Kemenangan 3-1 atas Malaga menjadi suntikan penting bagi Villarreal setelah sebelumnya melewati periode sulit.
Kapal Selam Kuning sempat menelan empat kekalahan beruntun di semua kompetisi sebelum akhirnya kembali merasakan kemenangan.
Baca Juga:Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis: Mampukah Inigo Perez Bawa Tuan Rumah Raih Kemenangan
Di Liga Spanyol, Villarreal mengoleksi satu kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan dari enam pertandingan.
Lima poin tersebut membuat mereka sementara berada di posisi ke-14, cukup jauh dari performa musim lalu ketika mampu finis di peringkat ketiga.
Inigo Perez tentu berharap kemenangan atas Malaga menjadi titik balik bagi timnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang
Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!
Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022