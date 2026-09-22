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Leni Setya Wati
Rabu, 23 September 2026 | 01.10 WIB

Rezeki Mulai Lancar Jaya! 3 Zodiak Ini Berhasil Mengatasi Masalah Keuangan pada 22 September 2026

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Ilustrasi zodiak yang masalah keuangannya selesai pada 22 September 2026 (magnific)

JawaPos.com - Masalah keuangan menjadi salah satu hal yang dapat menguras energi dan pikiran. Namun, menurut astrologi, Selasa, 22 September 2026 membawa perubahan bagi tiga zodiak yang selama ini menghadapi persoalan finansial.

Pengaruh Chiron retrograde disebut menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai hambatan yang selama ini menghalangi seseorang dalam mencapai kestabilan finansial.

Kondisi tersebut dapat mendorong seseorang untuk menghadapi ketakutan, mengevaluasi kebiasaan, dan mencari cara baru dalam mengelola kehidupan finansial.

Selama ini, kekhawatiran mengenai kekurangan uang mungkin membuat seseorang terus berfokus pada apa yang belum dimiliki. Namun, energi astrologi kali ini membawa dorongan untuk meninggalkan pola pikir tersebut.

Dilansir dari YourTango, tiga zodiak berikut diprediksi mulai menyadari bahwa masalah finansial tidak harus terus mengendalikan kehidupan mereka.

Dengan perubahan pola pikir dan keberanian mengambil langkah baru, mereka melihat peluang untuk membuat kondisi keuangan menjadi lebih baik.

1. Cancer

Cancer menjadi salah satu zodiak yang mulai melepaskan beban terkait masalah keuangan pada Selasa, 22 September 2026.

Selama beberapa waktu terakhir, persoalan finansial mungkin terlalu banyak menyita perhatian Cancer.

Editor: Hanny Suwindari
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