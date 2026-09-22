Rezeki Mulai Lancar Jaya! 3 Zodiak Ini Berhasil Mengatasi Masalah Keuangan pada 22 September 2026

JawaPos.com - Masalah keuangan menjadi salah satu hal yang dapat menguras energi dan pikiran. Namun, menurut astrologi, Selasa, 22 September 2026 membawa perubahan bagi tiga zodiak yang selama ini menghadapi persoalan finansial.
Pengaruh Chiron retrograde disebut menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai hambatan yang selama ini menghalangi seseorang dalam mencapai kestabilan finansial.
Kondisi tersebut dapat mendorong seseorang untuk menghadapi ketakutan, mengevaluasi kebiasaan, dan mencari cara baru dalam mengelola kehidupan finansial.
Selama ini, kekhawatiran mengenai kekurangan uang mungkin membuat seseorang terus berfokus pada apa yang belum dimiliki. Namun, energi astrologi kali ini membawa dorongan untuk meninggalkan pola pikir tersebut.
Dilansir dari YourTango, tiga zodiak berikut diprediksi mulai menyadari bahwa masalah finansial tidak harus terus mengendalikan kehidupan mereka.
Dengan perubahan pola pikir dan keberanian mengambil langkah baru, mereka melihat peluang untuk membuat kondisi keuangan menjadi lebih baik.
1. Cancer
Cancer menjadi salah satu zodiak yang mulai melepaskan beban terkait masalah keuangan pada Selasa, 22 September 2026.
Selama beberapa waktu terakhir, persoalan finansial mungkin terlalu banyak menyita perhatian Cancer.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022