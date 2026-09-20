Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

Duel Schalke 04 vs Elversberg di VELTINS-Arena diprediksi berlangsung ketat dan berakhir imbang 1-1. (Elversberg)
JawaPos.com — Schalke 04 dan Elversberg sama-sama mengincar hasil positif saat bertemu di VELTINS-Arena pada Minggu, dengan duel pekan keempat Bundesliga 2026/2027 diprediksi berakhir imbang.
Schalke 04 datang sebagai penghuni posisi ke-11 dengan empat poin, sedangkan Elversberg berada di peringkat keenam dengan enam poin setelah tiga pertandingan.
Schalke 04 membawa momentum kemenangan setelah menghajar Union Berlin 3-1 pada 11 September, sekaligus memperlihatkan pertahanan yang mampu membuat lawan kesulitan mencetak gol hingga masa tambahan waktu babak kedua.
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Sebelumnya, tim asuhan Miron Muslic juga menahan Bayern Munich 0-0 pada pekan kedua, sehingga ketangguhan lini belakang menjadi salah satu modal utama menuju duel melawan Elversberg.
Produktivitas Schalke 04 justru masih menjadi pekerjaan rumah karena mereka baru mencetak empat gol di Bundesliga musim ini.
Meski begitu, penampilan kandang memberikan alasan untuk percaya diri karena hasil imbang melawan Bayern Munich pada 5 September memperpanjang catatan tak terkalahkan Schalke 04 di VELTINS-Arena menjadi 15 pertandingan.
Dalam 15 laga kandang tanpa kekalahan tersebut, Schalke 04 meraih 11 kemenangan dan hanya empat kali bermain imbang.
Schalke 04 juga tidak perlu bermain terlalu terbuka sejak awal karena kekuatan utama mereka musim ini terlihat dari kemampuan mengontrol pertandingan melalui pertahanan.
Catatan itu semakin menarik karena salah satu kemenangan mereka terjadi saat mengalahkan Elversberg 1-0 pada November 2025, sehingga duel kali ini juga membawa konteks pertemuan sebelumnya.
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