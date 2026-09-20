Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

JawaPos.com — Getafe diprediksi mengalahkan Malaga dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di ibu kota Spanyol, Minggu (20/9/2026) pukul 19.00 WIB, setelah performa kedua tim menunjukkan perbedaan tipis namun penting.

Getafe belum konsisten musim ini, tetapi Malaga datang tanpa kemenangan dari enam laga dengan hanya mencetak tiga gol dan sudah kebobolan 11 kali.

Getafe Belum Konsisten di Awal Musim Getafe masih mencari kestabilan pada Liga Spanyol 2026/2027 setelah hanya mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan terakhir.

Tim asuhan Jose Bordalas juga baru saja kalah 0-1 dari Real Betis, hasil yang membuat mereka harus segera bangkit saat menjamu Malaga.

Perjalanan Getafe musim ini sebenarnya lebih padat karena mereka sudah memainkan delapan pertandingan di dua kompetisi.

Selain berlaga di liga domestik, Getafe tampil di playoff Conference League dan berhasil mengamankan tiket ke fase liga setelah menang agregat 4-3 atas Partizan.

Catatan tersebut menunjukkan Azulones memiliki pengalaman bertanding lebih banyak dibandingkan Malaga pada awal musim.

Namun, Getafe tetap perlu memperbaiki konsistensi karena mereka baru mencatat dua kemenangan dalam enam pertandingan terakhir Liga Spanyol, dengan rangkaian hasil sekali menang, dua imbang, dan tiga kekalahan.