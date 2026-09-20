Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 20 September 2026 | 14.55 WIB

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

Getafe diprediksi mampu mengalahkan Malaga dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. (Getafe) - Image

Getafe diprediksi mampu mengalahkan Malaga dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027. (Getafe)

JawaPos.com — Getafe diprediksi mengalahkan Malaga dalam lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 di ibu kota Spanyol, Minggu (20/9/2026) pukul 19.00 WIB, setelah performa kedua tim menunjukkan perbedaan tipis namun penting.

Getafe belum konsisten musim ini, tetapi Malaga datang tanpa kemenangan dari enam laga dengan hanya mencetak tiga gol dan sudah kebobolan 11 kali.

Getafe Belum Konsisten di Awal Musim

Getafe masih mencari kestabilan pada Liga Spanyol 2026/2027 setelah hanya mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan terakhir.

Tim asuhan Jose Bordalas juga baru saja kalah 0-1 dari Real Betis, hasil yang membuat mereka harus segera bangkit saat menjamu Malaga.

Perjalanan Getafe musim ini sebenarnya lebih padat karena mereka sudah memainkan delapan pertandingan di dua kompetisi.

Selain berlaga di liga domestik, Getafe tampil di playoff Conference League dan berhasil mengamankan tiket ke fase liga setelah menang agregat 4-3 atas Partizan.

Catatan tersebut menunjukkan Azulones memiliki pengalaman bertanding lebih banyak dibandingkan Malaga pada awal musim.

Namun, Getafe tetap perlu memperbaiki konsistensi karena mereka baru mencatat dua kemenangan dalam enam pertandingan terakhir Liga Spanyol, dengan rangkaian hasil sekali menang, dua imbang, dan tiga kekalahan.

Getafe juga memiliki modal positif dari rekor pertemuan melawan Malaga. Dari 26 pertemuan di seluruh kompetisi, Getafe meraih 11 kemenangan, sementara dalam empat pertemuan terakhir kedua tim, mereka berhasil menang tiga kali.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Malaga vs Villareal di Liga Spanyol: Menanti Kebangkitan Kapal Selam Kuning - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Malaga vs Villareal di Liga Spanyol: Menanti Kebangkitan Kapal Selam Kuning

Kamis, 17 September 2026 | 16.01 WIB

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

Kamis, 17 September 2026 | 14.33 WIB

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

Minggu, 13 September 2026 | 15.01 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore