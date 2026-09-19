Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

JawaPos.com — PSV Eindhoven berpeluang memperpanjang dominasi atas FC Twente saat kedua tim bertemu di De Grolsch Veste pada Minggu (20/9/2026) pukul 19.30 WIB dalam pekan ketujuh Eredivisie 2026/2027, sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen.

PSV Eindhoven datang dengan modal lima kemenangan beruntun dan produktivitas 22 gol, sedangkan FC Twente mengoleksi 13 poin dari lima laga terakhir.

FC Twente Punya Modal Positif, tetapi Lawan Berbeda Kelas FC Twente memasuki pertandingan ini dengan performa yang cukup meyakinkan setelah tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir Eredivisie.

Tim asuhan John van den Brom mengumpulkan 13 poin dari periode tersebut setelah menelan kekalahan pada laga pembuka melawan Heerenveen pada awal Agustus.

Rentetan hasil itu membuat FC Twente berada di posisi kelima klasemen sementara dengan peluang menyamai koleksi 16 poin milik PSV Eindhoven dan AZ Alkmaar.

Namun, tantangan di De Grolsch Veste kali ini cukup berat karena lawan mereka sedang berada dalam rangkaian kemenangan panjang di kompetisi domestik.

FC Twente juga memiliki catatan kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan PSV Eindhoven.

The Reds menelan delapan kekalahan beruntun dari PSV Eindhoven, dengan tujuh kekalahan di antaranya terjadi di Eredivisie dan agregat skor dalam delapan pertemuan tersebut mencapai 5-22.