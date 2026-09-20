Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

Deportivo La Coruna akan menjamu Real Betis pada jornada ketujuh Liga Spanyol. (Real Betis)
JawaPos.com — Deportivo La Coruna menjamu Real Betis di Stadion Riazor pada Minggu (20/9/2026) pukul 23.30 WIB malam dalam lanjutan jornada ketujuh Liga Spanyol, dengan Los Verdiblancos diprediksi kembali meraih kemenangan setelah mengoleksi lima kemenangan dari enam pertandingan.
Deportivo La Coruna berada di posisi ketujuh dengan sembilan poin, sedangkan Real Betis menempati peringkat ketiga dengan 15 poin.
Deportivo La Coruna datang ke pertandingan ini dengan modal enam laga yang menghasilkan dua kemenangan, tiga imbang, dan satu kekalahan, sekaligus mencetak sembilan gol serta kebobolan tujuh kali.
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Hasil tersebut membuat pasukan Antonio Hidalgo berada di posisi ketujuh klasemen dan sejauh ini tampil lebih kompetitif dibandingkan ekspektasi terhadap tim yang baru kembali ke kasta tertinggi.
Kekalahan pertama Deportivo La Coruna terjadi pada pertandingan terakhir saat mereka takluk 0-1 dari Sevilla di kandang sendiri.
Situasi semakin sulit setelah Angelino menerima kartu merah tidak lama setelah Sevilla mencetak gol, sehingga peluang tim asuhan Hidalgo untuk mengejar ketertinggalan semakin kecil.
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Sebelum kekalahan tersebut, Deportivo La Coruna sempat tidak terkalahkan dalam lima pertandingan beruntun.
Rangkaian itu dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Elche dan Malaga, kemudian dilanjutkan kemenangan 3-1 atas Valencia serta kemenangan dramatis 3-2 ketika menghadapi Villarreal.
Hasil imbang 1-1 melawan Getafe kemudian membuat Deportivo La Coruna tetap belum terkalahkan sebelum akhirnya Sevilla menghentikan catatan positif tersebut.
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