Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

Parma dan Genoa diprediksi bermain imbang tanpa gol pada pekan kelima Liga Italia 2026/2027. (Genoa)
JawaPos.com — Parma dan Genoa diprediksi bermain imbang tanpa gol pada pekan kelima Liga Italia 2026/2027 di Ennio Tardini, Minggu (20/9/2026) pukul 20.00 WIB, setelah kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan di kompetisi domestik musim ini.
Parma baru mengoleksi satu poin dari empat laga, sedangkan Genoa berada di posisi kedua dari bawah dengan satu poin.
Parma dan Genoa memasuki pertandingan dengan persoalan utama di lini depan, sehingga duel di Ennio Tardini berpotensi berjalan ketat dan minim gol.
Kedua klub baru mencetak masing-masing dua gol dalam empat pertandingan Serie A, menjadi catatan terendah di liga bersama-sama.
Parma belum menang di Serie A musim ini setelah menelan kekalahan dari Cagliari dan Juventus, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Monza pada giornata keempat.
Tim asuhan Carlos Cuesta kembali kalah 2-1 dari Como pada Senin lalu, meski performa dalam dua pertandingan terakhir memberikan sedikit modal positif.
Genoa memiliki catatan yang tidak jauh berbeda karena belum meraih kemenangan dalam sembilan pertandingan Serie A terakhir.
Tim asuhan Daniele De Rossi menelan enam kekalahan dan tiga hasil imbang sejak kemenangan 2-1 atas Pisa, yang membuat mereka kini berada di posisi kedua dari bawah klasemen.
Parma kehilangan Mateo Pellegrino yang musim lalu mencetak sembilan gol dan kini memperkuat Fiorentina, sehingga produktivitas lini depan menjadi persoalan serius.
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