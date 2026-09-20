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Abdul Rahman
Minggu, 20 September 2026 | 20.37 WIB

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

Momen ultah Ariel NOAH jadi meriah dengan kehadiran Wulan Guritno dkk. (Instagram: asri_welas) - Image

Momen ultah Ariel NOAH jadi meriah dengan kehadiran Wulan Guritno dkk. (Instagram: asri_welas)

JawaPos.com - Ariel NOAH kembali menjadi pusat perhatian publik di momen perayaan ulang tahunnya ke-45 pada 16 September 2026. Bukan hanya karena momen ultahnya dirayakan bersama teman-temannya seperti Raffi Ahmad, Gading Marten dkk, tapi juga karena kehadiran Wulan Guritno di momen spesial tersebut.

Wulan datang bersama Asri Welas untuk memberikan kejutan kepada Ariel. Dalam video yang beredar, Wulan terlihat ikut menyanyikan lagu ulang tahun yang kemudian terjadi momen pelukan penuh kehangatan di antara keduanya. 

Menariknya, interaksi tersebut turut menjadi perhatian sejumlah tamu yang hadir dan ramai diperbincangkan warganet di media sosial. 

Terlepas dari hal tersebut, Ariel NOAH sejatinya memiliki perjalanan panjang di industri musik Indonesia. Pemilik bernama lengkap Nazril Irham itu telah melewati berbagai fase mulai dari membangun Peterpan, menghadapi perubahan besar dalam kehidupan pribadi dan karier, hingga membawa nama NOAH menjadi salah satu band besar di Tanah Air.

Profil Ariel NOAH

Ariel NOAH lahir dengan nama Nazril Irham. Ia lahir di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, pada 16 September 1981. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara.

Masa kecil Ariel tidak sepenuhnya dihabiskan di satu kota. Karena ayahnya bekerja sebagai pegawai lapangan di Pertamina, keluarganya sempat berpindah tempat tinggal. Ariel pernah tinggal di Langsa, Aceh, sebelum kemudian pindah ke Bandung, Jawa Barat.

Di kota tersebut, ketertarikannya terhadap musik berkembang semakin kuat. Ariel bahkan telah aktif membentuk grup musik sejak masih duduk di bangku SMP. Menariknya, ia pada awalnya memiliki keinginan sebagai pemain bas, bukan menjadi vokalis.

Perjalanan bermain musik kemudian membawanya menjadi salah satu penyanyi pria paling dikenal di Indonesia.

Dari Peterpan hingga NOAH

Nama Ariel mulai melejit ketika bersama sejumlah musisi membentuk Peterpan di Bandung pada 2000. Peterpan kemudian menjadi fenomena besar di industri musik Indonesia. 

Editor: Abdul Rahman
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