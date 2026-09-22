Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 22 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn./Freepik/ rawpixel.com
JawaPos.com - Zodiak sagitarius cenderung kehilangan fokus saat bekerja hari ini. Sagitarius tidak memiliki keinginan untuk melakukan pekerjaan rutin, mudah teralihkan, dan merasa gelisah. Sagitarius akan menghabiskan waktu menghubungi teman-teman dan berbicara dengan mereka.
Hari ini baik jika sagitarius bisa kembali fokus pada masalah yang tertunda. Jangan tinggalkan pekerjaan prioritas yang tertunda untuk hari ini. Penting untuk tetap berhubungan dengan teman dan kenalan, tetapi jangan sampai mengabaikan tanggung jawab.
Kemungkinan besar, zodiak capricorn akan rentan secara emosional. Capricorn mungkin mengalami stres dan perlu berbicara dengan seseorang yang disayangi. Mencurahkan isi hati dapat membantu capricorn dalam banyak hal.
Ingatlah bahwa peristiwa yang tidak menyenangkan, memberi pelajaran penting yang akan dibawa sepanjang hidup. Hadapi semuanya dengan tenang dan berbahagialah, karena hari-hari mendatang diprediksi akan membawa kabar baik bagi capricorn.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 22 September 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Upaya zodiak sagitarius untuk memperkuat ikatan dan memahami pasangan dengan lebih baik akan berhasil. Terkait karir, hari ini tepat untuk mengajukan permohonan jika sagitarius ingin bergabung dengan pasukan keamanan.
Sementara itu, jadilah ekstra waspada dan tidak melampaui batas kecepatan untuk menghindari kecelakaan. Pada ranah keuangan, perbaiki kondisi keuanganmu dengan mengikuti kecepatan kerja yang padat.
Cinta Sagitarius
Hari ini akan sangat sukses dalam hal kehidupan percintaan, karena upaya sagitarius untuk memperkuat ikatan dengan pasangan berhasil. Hal ini akan membantu sagitarius memahami dia lebih baik dan membuka jalan menuju kehidupan percintaan yang bahagia. Teruslah berada di jalan ini, karena sagitarius berada di jalur yang benar.
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Jawa Pos
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