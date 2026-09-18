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Abdul Rahman
Jumat, 18 September 2026 | 18.30 WIB

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

Momen ultah Ariel NOAH jadi meriah dengan kehadiran Wulan Guritno dkk. (Instagram: asri_welas) - Image

Momen ultah Ariel NOAH jadi meriah dengan kehadiran Wulan Guritno dkk. (Instagram: asri_welas)

JawaPos.com - Perayaan ulang tahun Ariel NOAH ke-45 berlangsung meriah dan diwarnai sejumlah momen penuh candaan bersama teman-teman selebriti. Salah satu momen yang menjadi sorotan publik adalah kehadiran Wulan Guritno dalam pesta ultah tersebut.

Momen kedekatan Ariel NOAH dan Wulan Guritno terekam dengan sangat jelas dalam video yang kini beredar di media sosial. Keduanya menjadi sasaran keisengan teman-teman Ariel yang hadir dalam perayaan ulang tahunnya tersebut.

Suasana jadi semakin ramai penuh canda tawa ketika Asri Welas tiba-tiba menyebut nama Wulan Guritno di hadapan Ariel.

"Happy birthday dari Wulan Guritno," ucap Asri Welas.

Ucapan tersebut langsung disambut reaksi dari orang-orang di sekitar Ariel. Raffi Ahmad bahkan ikut menggoda dengan meneriakkan, "cie… cie… cie…"

Raffi kemudian menyentuh pipi Wulan Guritno sembari terus menggodanya. Ariel yang berada di tengah-tengah mereka tampak tersipu menghadapi keisengan sejumlah sahabatnya.

Wulan Guritno kemudian mengambil peran untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Ariel NOAH. Alih-alih menyanyikan lagu ulang tahun dengan lirik biasa, Wulan memilih versi bercanda yang membuat suasana terlihat jadi semakin cair.

"Happy birthday to you, you born in the zoo. You look like a monkey and you smell like one too," kata Wulan Guritno.

Setelah lagu tersebut selesai dinyanyikan, Ariel langsung memeluk Wulan. Wulan kemudian membalas pelukan tersebut dan mencium kedua pipi Ariel secara bergantian.

Editor: Abdul Rahman
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