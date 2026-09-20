Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

Napoli berpeluang membawa pulang tiga poin saat menghadapi Fiorentina di Stadion Artemio Franchi. (Napoli)
JawaPos.com - Fiorentina akan menjamu Napoli di Stadio Franchi pada lanjutan Liga Italia, Minggu (20/9/2026) pukul 17.30 WIB, setelah meraih dua kemenangan beruntun bersama Paolo Vanoli.
Namun, rekor buruk La Viola di kandang saat menghadapi Partenopei membuat Napoli tetap berpeluang membawa pulang tiga poin dari Florence.
Paolo Vanoli langsung memberikan dampak positif setelah kembali menangani Fiorentina, dengan dua kemenangan beruntun dan total tujuh gol dalam dua pertandingan.
Kemenangan 4-2 atas Venezia menjadi titik balik penting setelah Fiorentina mengawali Serie A dengan tiga kekalahan beruntun.
Pada pertandingan tersebut, Franco Mastantuono tampil menonjol dengan mencetak hat-trick setelah dipinjamkan Real Madrid.
Fiorentina kemudian melanjutkan momentum positif dengan mengalahkan Pisa pada ajang Coppa Italia, sekaligus memberi kesempatan kepada tiga rekrutan musim panas untuk mencatatkan nama di papan skor.
Namun, tantangan lebih berat menanti Fiorentina saat menghadapi Napoli.
La Viola memang sedang membangun kembali kepercayaan diri, tetapi performa mereka di Stadio Franchi belum meyakinkan setelah menelan kekalahan dari Frosinone dan Torino dalam dua pertandingan kandang Serie A musim ini.
Fiorentina memiliki catatan buruk saat menjamu Napoli di kompetisi kasta tertinggi Italia.
Dari 17 pertemuan terakhir di kandang sendiri, Fiorentina hanya mampu meraih satu kemenangan atas Partenopei, dengan kemenangan tersebut terjadi pada April 2018.
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