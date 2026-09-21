Seolah Takdirnya, 5 Weton Istimewa Ini Diprediksi Bakal Dapat Rezeki Tak Masuk Akal 

Weton yang diramalkan punya potensi menjadi kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya datang dari banyak tempat. (dok: magnific) JawaPos.com - Dalam dunia spiritual Jawa, primbon terus menjadi acuan yang tidak akan hilang seiring waktu. Dalam dunia spiritual Jawa, primbon terus menjadi acuan yang tidak akan hilang seiring waktu.

Ini bukan hanya sekadar pencatatan tanggal lahir atau perhitungan hari, tetapi juga merupakan cermin dari arah kehidupan, takdir, hingga berkah rezeki seseorang.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, di antara banyak weton, ada beberapa yang dianggap mendapatkan perhatian khusus dari Eyang Semar, sosok yang menjadi pemandu dan pelindung keseimbangan dalam budaya Jawa.

Weton-weton khusus ini diyakini memiliki kedekatan dengan kehidupan yang berlimpah, karena aliran rezekinya yang begitu deras dan sering kali datang dari arah yang tidak terduga.



Mari kita teliti lima weton yang diungkapkan dalam primbon Jawa sebagai pemilik jalan gemilang menuju kekayaan dan kesuksesan.



1. Weton Senin Legi – Sang Magnet Keberuntungan



Individu yang lahir pada weton Senin Legi konon memiliki pesona yang luar biasa.

Dalam primbon, mereka dianggap sebagai magnet keberuntungan, mudah menarik simpati orang lain, dan sering kali mendapat kesempatan rezeki yang tidak terduga.

Perhatian Eyang Semar terhadap weton ini menjadikan jalan hidup mereka lebih mudah, terutama dalam hal usaha dan pekerjaan.

Oleh karena itu, tidak jarang mereka yang lahir pada hari ini tiba-tiba mengalami peningkatan status sosial dan meraih kehidupan yang lebih layak tanpa harus berjuang keras.



2. Weton Rabu Pahing – Berkah yang Tak Pernah Habis



Rabu Pahing dikenal sebagai weton yang memiliki kecerdasan, rajin, dan semangat yang tinggi.

Namun di balik kerja kerasnya, ada campur tangan alam yang membuat rezekinya mengalir seperti air: terus-menerus dan tanpa henti.

Primbon Jawa menyatakan bahwa mereka seringkali memperoleh harta dari sumber yang tidak terduga—bisa berasal dari warisan, bisnis yang tiba-tiba meningkat, atau pertemuan dengan individu yang membawa keberuntungan besar.

Kehidupan mewah tampak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pemilik weton ini.



3. Weton Jumat Kliwon – Pintu Kekayaan yang Tidak Terbatas



Mereka yang lahir di Jumat Kliwon diyakini memiliki spiritualitas yang tinggi.

Kehidupan mereka sering kali dilindungi oleh kekuatan gaib, terutama dari Eyang Semar yang sangat menghargai niat baik dan hati yang tulus.

Keberuntungan finansial mereka sangat signifikan, karena pintu rezeki terbuka lebar dari segala arah.

Bahkan saat orang lain menghadapi kesulitan, Jumat Kliwon justru menemukan peluang emas yang membawanya ke kehidupan yang lebih baik.

Tak heran, banyak yang menyebut weton ini sebagai "kunci kekayaan yang tak terbatas. "



4. Weton Selasa Wage – Jalur Cepat Menuju Kemakmuran



Primbon Jawa mengungkapkan bahwa Selasa Wage adalah sosok yang fleksibel, mudah bersosialisasi, dan memiliki jiwa kepemimpinan.

Sifat-sifat ini membuat mereka selalu disukai oleh orang-orang, sehingga pintu rezeki terbuka tanpa banyak hambatan.

Perhatian Eyang Semar menyingkirkan segala rintangan yang menghadang kesuksesan mereka.

Tidak jarang, pemilik weton ini mengalami perubahan signifikan dari kehidupan sederhana menuju kemewahan dalam waktu singkat, seolah alam bersatu untuk mengangkat derajatnya.



5. Weton Kamis Pon – Sang Pewaris Kekayaan



Kamis Pon dikenal sebagai hari yang memberikan suasana damai dan stabilitas.

Namun, di balik sifat lembut ini, terdapat keberuntungan besar dalam hal finansial.

Individu dengan weton ini sering dianggap sebagai pilar keluarga karena kehidupannya hampir selalu dalam keadaan berlimpah.

Menurut primbon, Eyang Semar memberikan restu khusus agar orang yang lahir pada weton ini tidak hanya kaya secara materi, melainkan juga kaya akan hati, sehingga rezekinya terus mengalir tanpa henti.

Kehidupan mewah pun menjadi teman setia mereka, asalkan mereka tetap rendah hati dan ingat untuk berbagi.