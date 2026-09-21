Tak Banyak Bicara, 7 Weton Ini Diyakini Punya Naluri Kuat dalam Mencari Rezeki

JawaPos.com – Tidak semua orang yang sukses gemar memperlihatkan pencapaiannya kepada orang lain. Ada pula individu yang lebih memilih bersikap tenang, sederhana, dan tidak banyak berbicara dalam menjalani kesehariannya.
Mereka cenderung menghindari perhatian berlebihan dan lebih nyaman bekerja tanpa banyak sorotan. Namun, dalam pandangan primbon Jawa, karakter yang kalem tersebut justru dipercaya dapat berjalan beriringan dengan kecermatan dalam mengelola kehidupan, termasuk urusan mencari penghasilan.
Pemilik weton tertentu bahkan diyakini mampu membaca kesempatan dengan baik, mengatur pengeluaran, serta mengembangkan apa yang telah mereka miliki secara perlahan. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dapat terkumpul dalam jangka panjang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki kemampuan finansial menonjol meski dikenal berkarakter tenang dan tidak suka mencari perhatian. Berikut daftarnya:
Orang yang lahir pada Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang kalem dan tidak banyak bicara. Meski demikian, mereka disebut memiliki pola pikir yang cukup terarah ketika menentukan langkah.
Dalam urusan keuangan, mereka cenderung mempertimbangkan manfaat sebelum mengeluarkan uang. Daripada menghabiskan penghasilan untuk sesuatu yang tidak terlalu diperlukan, mereka dipercaya lebih tertarik menempatkan uang pada hal yang memiliki manfaat untuk masa depan.
Karakter tersebut membuat weton Senin Pon dalam primbon kerap dikaitkan dengan kemampuan membangun usaha dan mengumpulkan kekayaan secara bertahap.
Pemilik weton Rabu Wage dikenal memiliki pembawaan yang tenang dan tidak terlalu menyukai perselisihan. Mereka juga disebut lebih banyak mengamati dan mendengarkan sebelum menyampaikan pendapat.
Kebiasaan tersebut dipercaya membuat mereka cukup peka terhadap keadaan di sekitar. Mereka dapat memperhatikan kebutuhan orang lain dan kemudian menjadikannya sebagai pertimbangan ketika mencari peluang usaha.
Rezeki yang diperoleh weton ini digambarkan datang secara bertahap. Dengan ketekunan dan konsistensi, kondisi ekonominya dipercaya dapat semakin stabil seiring bertambahnya usia.
Jumat Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi sederhana yang tidak selalu menjadi pusat perhatian. Namun, di balik sikap tersebut, mereka dipercaya mempunyai kemampuan dalam menjaga dan mengatur apa yang dimiliki.
Mereka juga disebut tidak mudah menceritakan rencana atau strategi pribadi kepada banyak orang. Karena itu, perkembangan finansial mereka terkadang baru diketahui setelah hasilnya mulai terlihat.
Ketika menemukan kesempatan yang sesuai, pemilik weton Jumat Kliwon diyakini mampu mengembangkannya dengan cepat. Prosesnya berlangsung secara perlahan, tetapi hasilnya dapat terlihat cukup besar.
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