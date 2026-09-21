Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 21 September 2026: Beri Tubuh Waktu Beristirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Senin, 21 September 2026 perlu diperhatikan, terutama jika kesibukan belakangan ini membuat waktu untuk beristirahat semakin berkurang.
Aktivitas yang padat mungkin membuat Aquarius merasa harus terus bergerak, tetapi tubuh tetap membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga.
Jika rasa lelah terus diabaikan, energi dan konsentrasi dapat ikut menurun ketika menjalani berbagai tanggung jawab.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Senin, 21 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Aquarius dapat mulai memperbaiki keseimbangan rutinitas dengan menetapkan waktu tidur yang lebih teratur.
Pekerjaan atau aktivitas yang tidak terlalu mendesak dapat ditunda agar tubuh memperoleh waktu pemulihan yang cukup.
Selain istirahat, pola makan juga sebaiknya tidak dikorbankan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk.
Pilih makanan yang bergizi dan pastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi sepanjang hari agar tubuh mendapatkan asupan yang dibutuhkan.
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Jawa Pos
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