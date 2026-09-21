Pernah Hampir Bangkrut, 7 Shio Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Kembali Terbuka

JawaPos.com - Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada kalanya seseorang mengalami masa sulit, termasuk ketika kondisi keuangan berada di titik yang mengkhawatirkan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio disebut memiliki peruntungan yang membuat mereka mampu kembali bangkit setelah melewati periode penuh tantangan. Mereka dipercaya selalu menemukan celah untuk memperbaiki kondisi dan membuka kembali jalan menuju kesejahteraan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh shio yang dalam kepercayaan tersebut dianggap memiliki keberuntungan untuk bangkit setelah hampir kehilangan kondisi finansialnya. Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus – Pandai Mencari Jalan Keluar Shio tikus kerap dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan menyusun strategi. Namun, kelebihan tersebut tidak selalu membuat mereka terhindar dari kesalahan. Dalam kondisi tertentu, keputusan yang kurang tepat bisa membawa mereka menghadapi masalah keuangan.

Meski begitu, shio tikus dipercaya memiliki kemampuan untuk mencari jalan keluar. Peluang usaha, pekerjaan baru, atau pertemuan dengan orang yang tepat disebut dapat menjadi pintu bagi mereka untuk kembali memperbaiki kondisi finansial.

2. Shio Kerbau – Bangkit Berkat Ketekunan Orang yang berada di bawah naungan shio kerbau dikenal dalam ramalan tradisional sebagai sosok pekerja keras dan tahan menghadapi tekanan. Namun, usaha yang besar tidak selalu langsung menghasilkan kondisi ekonomi yang baik.

Ketika berada dalam masa sulit, ketekunan menjadi modal utama mereka. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, sifat gigih tersebut diyakini akhirnya membawa peluang baru yang dapat membantu shio kerbau meningkatkan kehidupannya secara bertahap.

3. Shio Macan – Belajar dari Keputusan Besar Shio macan identik dengan keberanian, semangat, dan kepercayaan diri. Sifat tersebut dapat menjadi kekuatan, tetapi jika tidak diimbangi pertimbangan yang matang, keputusan berisiko juga dapat menimbulkan masalah finansial.

Dalam ramalan, shio ini dipercaya masih memiliki kesempatan untuk memulihkan kondisi setelah mengalami kerugian. Kesempatan kerja, usaha yang kembali berkembang, atau penyelesaian masalah finansial secara tidak terduga disebut sebagai jalan yang dapat membantu mereka bangkit.