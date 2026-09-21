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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 21 September 2026 | 19.32 WIB

6 Zodiak Ini Konsisten Diet, Bukan Demi Tubuh Ideal tetapi Investasi Kesehatan di Masa Depan

Ilustrasi diet/Magnific - Image

Ilustrasi diet/Magnific

JawaPos.com-Banyak orang yang kini semakin sadar menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari pemilihan pola makan yang disiplin, melakukan aktivitas kebugaran, sampai mengkonsumsi suplemen dan multivitamin yang dapat menjaga kesehatan.

Berdasarkan informasi dari laman  /timesofindia yang dikutip pada (21/9) berikut enam zodiak yang benar-benar serius dalam menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. 

Virgo termasuk ke dalam orang yang selalu mengawasi makanan yang mereka konsumsi. Mereka memiliki rencana serta jadwal makan yang teratur. Mereka juga dikenal sebagai sosok yang analitis dan pekerja keras dalam menjalani diet, termasuk dengan mencari informasi mengenai nutrisi dan menyempurnakan rutinitas kebugaran mereka.

Capricorn cenderung memiliki disiplin diri dan motivasi yang kuat. Capricorn juga lebih mungkin menjalani pola makan dan rutinitas olahraga yang ketat.mereka tidak berorientasi pada jalan pintas, melainkan berfokus pada hasil dan bersedia menempuh proses panjang untuk menjaga kesehatan.

Taurus menyukai kenyamanan secara fisik. Sehingga mereka kerap menerapkan jadwal diet yang fleksibel. Mereka mungkin sesekali melakukan cheat meal. Tetapi tetapi tetap dapat menemukan motivasi yang cukup untuk kembali menjalani rutinitas diet.

Aries menyukai olahraga yang intens. Mereka aktif dan memperhatikan kesehatan, meskipun terkadang memilih pola makan yang cukup ketat. Aries sangat bersemangat dalam melakukan sesuatu, saat memiliki sebuah tujuan, mereka akan berusaha mengejarnya dengan sungguh-sungguh.

Leo sangat memperhatikan penampilan dan sikap. Mereka pada umumnya peduli terhadap kebugaran fisik agar dapat menjadi versi terbaik dari dirinya. Leo dapat menjalani diet, berolahraga, terutama saat mulai melihat hasil yang nyata dan mendapatkan apresiasi dari orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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