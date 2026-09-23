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Meuthia Nabila
Rabu, 23 September 2026 | 17.35 WIB

IU Mengungkap Diet Terbarunya Kepada Para Penggemar

IU mengungkapkan diet terbarunya. (Instagram IU @dlwlrma)

 

 
JawaPos.com - IU baru-baru ini, mengungkapkan diet terbarunya kepada para penggemar.
 
Pada tanggal 20 September, IU menyapa para penggemar melalui acara khusus stage greeting untuk merayakan perilisan ulang film konsernya. 
 
Sebagai bagian dari acara tersebut, IU mengadakan sesi tanya jawab dengan para penggemar.
 
Saat seorang penggemar bertanya, apa yang rencananya akan disantap IU untuk makan malam hari itu. 
 
"Sepertinya aku akan makan telur rebus," ungkap penyanyi dengan nama asli Lee Ji Eun.
 
Setelah melihat reaksi terkejut para penggemar, IU memberikan penjelasan lebih lanjut. 
 
"Kalau kamu menuangkan sedikit minyak zaitun di atas telur rebus untuk sarapan, perutmu akan terasa kenyang seharian." 
 
"Kamu benar-benar tidak akan merasa lapar. Kamu harus mencobanya," jelas IU seperti yang dikutip dari Allkpop.
 
Ia menambahkan bahwa minyak zaitun sangatlah penting, seraya mengatakan bahwa kandungan lemak dalam minyak zaitun itulah yang mencegah rasa lapar sepanjang hari.
 
Pengungkapan tidak terduga mengenai diet IU, menuai beragam reaksi dari para penggemar di dunia maya. 
 
Sebagian memuji keterbukaan IU, sementara yang lain mengungkapkan kekhawatiran bahwa diet tersebut berpotensi tidak sehat.
 
Sebelumnya IU dikenal dengan diet ekstrimnya yaitu sarapan dengan satu buah apel, makan siang dengan satu buah ubi ungu dan satu gelas susu protein atau protein shake untuk makan malam.  
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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