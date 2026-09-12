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Rabbany Wanadriani
Minggu, 13 September 2026 | 06.39 WIB

Sebelum Jam 9, Lakukan 5 Kebiasaan Ini untuk Menunjang Program Diet

ilustrasi orang yang minum air putih. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang minum air putih. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurunkan berat badan membutuhkan proses yang konsisten, bukan sekadar mengandalkan perubahan pola makan dalam waktu singkat. Asupan makanan bergizi, aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan kebiasaan sehari-hari turut berperan dalam menjaga berat badan.

Rutinitas pada pagi hari bisa menjadi salah satu cara untuk membangun pola hidup yang lebih teratur. Beberapa kebiasaan sederhana bahkan dapat membantu mengontrol rasa lapar, meningkatkan aktivitas fisik, dan membuat seseorang lebih siap menjalani hari.

Dilansir English Jagran, berikut lima kebiasaan yang dapat dilakukanSetelah tidur selama beberapa jam, tubuh membutuhkan cairan. Karena itu, minum air putih setelah bangun tidur dapat membantu memenuhi kebutuhan hidrasi sebelum sebelum pukul 09.00 untuk mendukung usaha menjaga atau menurunkan berat badan.

1. Awali pagi dengan air putih

Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh membutuhkan cairan. Karena itu, minum air putih setelah bangun tidur dapat membantu memenuhi kebutuhan hidrasi sebelum memulai aktivitas.

Air putih juga dapat menjadi pilihan yang baik dibandingkan minuman manis yang mengandung banyak kalori. Minum air sebelum makan pada sebagian orang dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga porsi makan lebih mudah dikendalikan.

Tidak harus air hangat. Air putih dengan suhu yang nyaman bagi tubuh sudah cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan.

2. Pilih sarapan dengan kandungan protein

Sarapan dengan sumber protein dapat membantu membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Hal ini berpotensi membantu mengurangi keinginan untuk terlalu sering ngemil di antara waktu makan.

Beberapa pilihan yang bisa dipertimbangkan antara lain telur, yoghurt tinggi protein, kacang-kacangan, tahu, tempe, atau makanan lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.

Agar lebih seimbang, lengkapi sarapan dengan sumber serat seperti buah, sayuran, atau biji-bijian.

3. Sisihkan waktu untuk bergerak

Tidak perlu langsung melakukan olahraga berat setelah bangun tidur. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau latihan ringan juga dapat menjadi cara untuk membuat tubuh lebih aktif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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