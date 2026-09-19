Pantang Menyerah, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Besar dalam Urusan Rezeki

seseorang yang jangkau harta langit./ Freepik/fotoarhiv0001
JawaPos.com – Memiliki kehidupan mapan dan mencapai kesuksesan menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan menuju kondisi tersebut tidak selalu berlangsung mudah.
Kegagalan, kritik, bahkan keraguan dari lingkungan sekitar terkadang menjadi bagian dari proses yang harus dilewati. Dalam tradisi Primbon Jawa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya.
Beberapa weton dipercaya memiliki sifat gigih, berani mengambil peluang, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Karakter-karakter tersebut kemudian dianggap mendukung perjalanan mereka dalam meraih kemapanan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang dalam ramalan disebut mempunyai potensi besar dalam urusan kesuksesan dan rezeki.
Pemilik weton Senin Pahing dalam ramalan digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pandangan luas dan berani memikirkan sesuatu di luar kebiasaan.
Gagasan mereka terkadang dianggap berbeda oleh orang lain. Namun, mereka disebut tidak mudah berhenti hanya karena mendapatkan komentar negatif.
Kemampuan melihat peluang yang luput dari perhatian orang lain dipercaya dapat menjadi modal dalam membangun usaha. Dengan keberanian dan konsistensi, Senin Pahing disebut berpotensi mengembangkan usaha dari skala kecil hingga menjadi lebih besar.
Rabu Wage digambarkan sebagai sosok yang mengandalkan ketekunan dan kesabaran dalam menjalani proses.
Ketika menghadapi kegagalan atau mendapatkan pandangan sebelah mata, mereka disebut cenderung tetap berusaha daripada menyerah begitu saja.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan rezeki Rabu Wage dipercaya berkembang secara bertahap. Kesabaran dalam membangun sesuatu dianggap menjadi salah satu kekuatan yang dapat mengantarkan mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022