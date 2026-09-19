Pantang Menyerah, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Peruntungan Besar dalam Urusan Rezeki

JawaPos.com – Memiliki kehidupan mapan dan mencapai kesuksesan menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan menuju kondisi tersebut tidak selalu berlangsung mudah.

Kegagalan, kritik, bahkan keraguan dari lingkungan sekitar terkadang menjadi bagian dari proses yang harus dilewati. Dalam tradisi Primbon Jawa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya.

Beberapa weton dipercaya memiliki sifat gigih, berani mengambil peluang, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Karakter-karakter tersebut kemudian dianggap mendukung perjalanan mereka dalam meraih kemapanan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang dalam ramalan disebut mempunyai potensi besar dalam urusan kesuksesan dan rezeki.

1. Senin Pahing Pemilik weton Senin Pahing dalam ramalan digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai pandangan luas dan berani memikirkan sesuatu di luar kebiasaan.

Gagasan mereka terkadang dianggap berbeda oleh orang lain. Namun, mereka disebut tidak mudah berhenti hanya karena mendapatkan komentar negatif.

Kemampuan melihat peluang yang luput dari perhatian orang lain dipercaya dapat menjadi modal dalam membangun usaha. Dengan keberanian dan konsistensi, Senin Pahing disebut berpotensi mengembangkan usaha dari skala kecil hingga menjadi lebih besar.

2. Rabu Wage Rabu Wage digambarkan sebagai sosok yang mengandalkan ketekunan dan kesabaran dalam menjalani proses.

Ketika menghadapi kegagalan atau mendapatkan pandangan sebelah mata, mereka disebut cenderung tetap berusaha daripada menyerah begitu saja.