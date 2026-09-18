Ada Peluang Tak Terduga, 5 Shio Ini Diramal Punya Peruntungan Finansial di September

JawaPos.com – September 2026 disebut membawa peluang finansial bagi sejumlah pemilik shio. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, ada lima shio yang diprediksi memperoleh kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kondisi ekonominya sepanjang bulan tersebut.

Beragam peluang itu dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, investasi, maupun hubungan dengan orang lain. Namun, ramalan shio pada dasarnya merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir rezeki&hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang menikmati peruntungan finansial lebih baik pada September 2026.

1. Shio Tikus

Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dan kemampuan membaca situasi. Karakter tersebut dalam ramalan September 2026 disebut dapat membantu mereka melihat kesempatan yang sebelumnya belum terpikirkan.

Peluang tambahan penghasilan bisa muncul dari berbagai bidang, mulai dari perdagangan, bisnis daring, hingga pekerjaan sampingan. Ada pula kemungkinan datangnya bonus pekerjaan, tawaran dari rekan kerja, atau pembayaran utang lama.

Dalam ramalan tersebut, kelancaran rezeki tetap dikaitkan dengan kemampuan menjaga sikap dan tidak mudah terlena ketika mendapatkan keuntungan.

2. Shio Kerbau

Shio Kerbau sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, sabar, dan konsisten. September 2026 disebut menjadi periode ketika usaha yang telah dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil.