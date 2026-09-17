Makin Bertambah Usia Makin Berlimpah, 7 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial

JawaPos.com – Kemapanan finansial umumnya tidak terbentuk secara instan. Dibutuhkan proses panjang, pengalaman, kemampuan mengelola uang, serta keputusan yang tepat untuk membangun kondisi ekonomi yang lebih kuat.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan pola peruntungan yang berbeda. Ada shio yang disebut justru semakin menemukan kemapanan ketika memasuki usia matang.

Bertambahnya usia dianggap memberikan pengalaman lebih banyak dalam mengambil keputusan, termasuk dalam pekerjaan dan pengelolaan keuangan. Karena itu, beberapa shio dipercaya baru menikmati hasil kerja keras secara lebih maksimal pada fase kehidupan berikutnya.

Dilansir Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan kondisi finansial seiring bertambahnya usia.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kerbau Kerbau sering digambarkan sebagai sosok yang tidak terburu-buru ketika mengambil keputusan, termasuk dalam urusan keuangan.

Mereka disebut cenderung berhati-hati dalam menggunakan uang dan lebih mempertimbangkan manfaat jangka panjang sebelum mengambil keputusan finansial.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu Kerbau membangun fondasi ekonomi secara perlahan. Dalam ramalan, periode usia sekitar 50 hingga 70 tahun disebut sebagai fase ketika hasil dari pengelolaan tersebut berpotensi semakin terlihat.

2. Shio Naga Shio Naga dikenal dengan karakter percaya diri dan karisma yang kuat. Dalam berbagai ramalan, mereka juga kerap dikaitkan dengan keberanian memanfaatkan kesempatan.