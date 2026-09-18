Tak Peduli Bidang Pekerjaan, 7 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Karier Cemerlang

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan cara berbeda dalam menghadapi dunia pekerjaan. Ada yang unggul dalam mengatur strategi, ada pula yang lebih menonjol karena kreativitas, keberanian, maupun kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio atau tahun kelahiran seseorang. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada shio yang memiliki sifat pendukung untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai bidang pekerjaan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian bahwa seseorang akan sukses atau kaya hanya berdasarkan tahun kelahirannya. Pencapaian dalam kehidupan juga dipengaruhi oleh kemampuan, usaha, kesempatan, dan berbagai kondisi lainnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki karakter kuat dan berpeluang meraih kesuksesan dalam berbagai bidang pekerjaan.

Berikut daftarnya:

1. Shio Tikus Shio Tikus dalam penafsiran astrologi Tiongkok sering digambarkan sebagai sosok cerdas, teliti, dan pandai membaca keadaan.

Mereka disebut mampu menemukan peluang di tengah situasi yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain. Kemampuan berpikir cepat juga membuat pemilik shio ini relatif mudah menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan.

Selain kecerdasan, keberanian mengambil keputusan menjadi karakter lain yang sering dikaitkan dengan Shio Tikus. Mereka tidak selalu menunggu kesempatan datang, tetapi cenderung aktif mencari celah untuk mencapai tujuan.

Dengan kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk terus berusaha, Shio Tikus dalam ramalan disebut memiliki potensi berkembang di berbagai lingkungan pekerjaan.