Hari Lahir Disebut Berpengaruh, 6 Shio Ini Diprediksi Punya Nasib Baik

shio dengan nasib dan takdir terbaik berdasarkan hari lahir
JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter maupun peruntungan seseorang. Namun, sejumlah ramalan juga mengaitkan nasib dengan hari ketika seseorang dilahirkan.
Kombinasi antara shio dan hari kelahiran dipercaya menghasilkan karakter serta pola keberuntungan yang berbeda. Karena itu, orang dengan shio sama belum tentu memiliki gambaran peruntungan yang serupa jika lahir pada hari yang berbeda.
Beberapa shio bahkan disebut memiliki kecenderungan memperoleh keberuntungan dalam bidang tertentu, mulai dari karier, finansial, kesehatan hingga kehidupan keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peruntungan menonjol jika dilihat berdasarkan hari kelahirannya.
Shio Tikus dikenal dalam ramalan sebagai sosok yang cerdas, cepat membaca keadaan, dan memiliki banyak gagasan. Mereka juga disebut mempunyai kegigihan tinggi ketika mengejar tujuan.
Kemampuan mengambil keputusan saat menghadapi situasi sulit menjadi salah satu karakter yang menonjol. Dalam urusan finansial, Tikus dipercaya cukup pandai menjaga kestabilan dan memanfaatkan peluang yang tersedia.
Bagi mereka yang lahir pada Senin, ramalan menyebut peluang perkembangan karier dan kondisi finansial dapat menjadi lebih menonjol.
Sementara itu, Tikus yang lahir pada Selasa disebut mungkin menghadapi sejumlah tantangan terkait kesehatan dan keuangan. Namun, dalam ramalan tersebut, peruntungan mereka dipercaya meningkat seiring bertambahnya usia.
Kerbau sering digambarkan sebagai salah satu shio yang memiliki karakter konsisten dan dapat diandalkan.
Pemilik shio ini disebut mempunyai sifat pekerja keras, jujur, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka juga cenderung menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin.
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Jawa Pos
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