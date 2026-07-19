Mudah Penasaran? Cek Sifat Kepribadian Anda Berdasarkan Hari Kelahiran Menurut Astrologi

JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa hari kelahiran bukan sekadar penanda waktu seseorang dilahirkan. Dalam astrologi, setiap hari dalam sepekan diyakini memiliki energi dan simbolisme yang dapat memengaruhi sifat serta cara seseorang berinteraksi dengan orang lain.

Mulai dari Senin hingga Minggu, masing-masing hari dipercaya membawa karakteristik yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kepribadian, pola pikir, hingga pendekatan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Mengacu pada ulasan New York Post, berikut penjelasan mengenai sifat-sifat yang dikaitkan dengan setiap hari kelahiran menurut sudut pandang astrologi.

Senin

Mereka yang lahir di hari Senin dianggap sebagai pengasuh alami.

Kemudian mereka menghargai hubungan emosional, sering kali menjalin ikatan yang mendalam, dan menemukan kedamaian sejati di rumah.

Melepaskan memang sulit, tetapi membuat orang lain merasa aman adalah kekuatan mereka.

Selasa

Energi dan antusiasme menjadi ciri khas orang kelahiran Selasa.