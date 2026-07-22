Disebut Weton Kelas Sultan, Ini 6 Hari Lahir yang Dikaitkan dengan Kemewahan

JawaPos.com - Dalam pandangan Primbon Jawa, setiap orang diyakini memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ada yang harus menempuh jalan panjang untuk mencapai kesuksesan, sementara ada pula yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menikmati kehidupan yang mapan sejak awal.

Kepercayaan tersebut erat kaitannya dengan weton kelahiran, yakni perpaduan hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa yang dipercaya mencerminkan karakter, potensi, hingga arah kehidupan seseorang.

Sejumlah weton bahkan dikaitkan dengan sosok yang memiliki aura ningrat, karisma kuat, serta kemampuan menarik peluang rezeki. Karakter inilah yang dipercaya membuat pemiliknya lebih mudah memperoleh kemapanan sekaligus mendapat penghormatan dari lingkungan sekitarnya.

Meski merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, pembahasan mengenai weton masih menarik perhatian banyak orang sebagai cara untuk mengenali potensi diri dan memahami filosofi budaya Jawa.

Dirangkum dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut enam weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki potensi hidup berkecukupan, berwibawa, dan identik dengan kemewahan .

1. Jumat Legi – Sang Penguasa Kemewahan Sejati

Orang yang lahir pada Jumat Legi dikenal memiliki aura ningrat dan kemewahan yang sulit ditutupi.

Sejak usia muda, mereka cenderung tampil berbeda dalam tutur kata, sikap, dan cara bersosialisasi.

Weton ini menghasilkan neptu 11 yang mencerminkan energi karismatik, spiritualitas tinggi, serta magnet rezeki yang luar biasa.

Mereka seperti spons kekayaan, mampu menarik peluang dari berbagai arah tanpa harus mencarinya dengan keras.

Kelebihan mereka juga terletak pada kemampuan membangun relasi sosial yang luas.

Dikenal bijaksana, mudah dipercaya, dan strategis dalam pergaulan, mereka seringkali menjadi figur penting yang disegani.

Meski hidup dalam kenyamanan, mereka tetap menjaga kerendahan hati dan tidak mudah tergoda oleh kesombongan.

Selera hidup Jumat Legi juga mencerminkan kelas atas.

Mereka memilih gaya hidup elegan yang tidak berlebihan, namun tetap berkelas. Pakaian, tempat tinggal, hingga pilihan kata mereka mencerminkan identitas ningrat.

Bahkan bila berasal dari latar sederhana, perjalanan hidup mereka seolah dipercepat menuju puncak kemapanan.

2. Rabu Pahing – Pemilik Takhta yang Tenang dan Strategis

Rabu Pahing adalah weton yang sering tidak menonjol di awal, namun membawa kekuatan dalam diam.

Dengan neptu 16 yang tinggi, mereka memiliki intuisi, kecerdasan, serta kemampuan membaca situasi secara mendalam.

Mereka bukan hanya piawai dalam mengambil keputusan, tapi juga lihai dalam menempatkan diri di lingkungan strategis.

Karakter mereka yang tenang namun penuh karisma menjadikan mereka magnet bagi kalangan elit.

Mereka dihormati bukan karena kepura-puraan, melainkan karena kebijaksanaan dan kontrol diri.

Dalam pergaulan, mereka sangat selektif, tetapi sekali dekat, loyalitasnya tak tertandingi. Tak heran jika mereka kerap dipercaya sebagai penasehat atau tokoh di balik layar.

Kemewahan dalam hidup Rabu Pahing tidak mencolok, tapi tetap terasa eksklusif.

Rumah elit yang tersembunyi, kendaraan mahal yang elegan, dan gaya hidup yang berkelas menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Mereka tahu cara menikmati hidup, menjaga martabat, dan tetap memancarkan prestise tanpa harus tampil mencolok.

3. Senin Pon – Aura Ningrat Sejak Kecil

Senin Pon dikenal memiliki aura istimewa yang telah terpancar sejak usia dini. Meski memiliki neptu 11 yang relatif kecil, kekuatan mereka terletak pada kesederhanaan dan ketenangan yang memesona.

Mereka mampu mencuri perhatian tanpa perlu banyak bicara, serta dikenal bijak dan peka dalam membaca karakter orang lain.

Kemampuan sosial mereka tinggi dan membuat mereka cepat beradaptasi di lingkungan elit.

Mereka sering menjadi penyejuk dalam konflik, penjaga harmoni dalam komunitas, dan sosok yang disegani di berbagai kalangan.

Ini menjadikan mereka sebagai tokoh yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga keseimbangan sosial.

Rezeki dan kemewahan datang menghampiri Senin Pon dengan cara tak terduga.

Mereka sering mendapatkan warisan, peluang emas, atau relasi strategis yang mempercepat perjalanan mereka menuju kehidupan mapan.

Meski bergelimang kemewahan, mereka tetap dikenal rendah hati dan menyukai keindahan yang bernilai.

4. Kamis Wage – Simbol Keseimbangan Rezeki dan Wibawa

Weton Kamis Wage memiliki karakter unik yang memadukan kecerdasan batin dengan keanggunan lahiriah.

Dengan neptu 12, mereka menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual.

Gaya bicara mereka halus, cara berpikirnya cermat, dan sikapnya mencerminkan kelas.

Mereka sangat cocok berada di lingkungan sosial tinggi, baik dalam dunia bisnis, budaya, maupun politik.

Kemampuan mereka dalam manajemen keuangan membuat rezekinya stabil dan terus meningkat.

Mereka tidak mengejar kekayaan secara agresif, melainkan membangunnya dengan strategi dan ketekunan.

Kehidupan Kamis Wage mencerminkan kemewahan yang autentik. Rumah mereka estetis dan nyaman, pilihan barang mewahnya penuh makna, dan selera mereka tidak mengikuti tren sesaat.

Di sisi lain, mereka juga memiliki mata batin yang tajam dan kekuatan spiritual yang menjadikan mereka panutan dalam komunitas.

5. Sabtu Kliwon – Magnet Kemewahan dan Kekuasaan

Sabtu Kliwon adalah weton yang penuh daya tarik dan pesona alami.

Dengan neptu tinggi yakni 17, mereka lahir dengan kekuatan batin, aura memikat, dan kepekaan spiritual yang luar biasa.

Orang-orang dengan weton ini seringkali menjadi pusat perhatian dan disegani dalam berbagai lingkaran sosial.

Kekuatan mereka terletak pada intuisi dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat di waktu yang strategis.

Karir dan rezeki mereka seringkali melonjak drastis karena dipertemukan dengan orang-orang penting atau berada dalam momentum yang tepat.

Mereka tidak hanya beruntung, tapi juga sangat cerdas dan intuitif.

Selera hidup Sabtu Kliwon sangat tinggi namun tetap elegan. Mereka tahu cara tampil berkelas tanpa terlihat berlebihan.

Kemampuan memimpin dan negosiasi mereka kuat, menjadikan mereka cocok sebagai direktur, pemimpin organisasi, atau tokoh masyarakat.

Kemewahan mereka terpancar dari dalam diri, bukan sekadar dari penampilan luar.