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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Bukan Sekadar Hari Lahir, 3 Weton Ini Diyakini Membawa Energi Kemakmuran

3 Weton yang Diprediksi Memiliki Rezeki yang Tidak Pernah Habis./ freepik.com - Image

3 Weton yang Diprediksi Memiliki Rezeki yang Tidak Pernah Habis./ freepik.com

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton sering kali dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Berdasarkan kepercayaan dalam primbon Jawa, beberapa weton dianggap memiliki energi tertentu yang membuat pemiliknya dikenal lebih mudah menemukan peluang, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan sosial.

Mereka disebut memiliki "magnet rezeki" karena karakter yang melekat pada dirinya dipercaya mampu membuka banyak jalan menuju keberhasilan.

Namun, perlu dipahami bahwa weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat, sedangkan kesuksesan tetap dipengaruhi oleh usaha, doa, kemampuan, dan keputusan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dipercaya memiliki daya tarik rezeki kuat.

1. Rabu Legi

Pemilik weton Rabu Legi dalam kepercayaan Jawa sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kecerdasan, ketenangan, dan intuisi kuat.

Mereka dipercaya mampu melihat peluang yang tidak selalu disadari oleh orang lain. Sikapnya yang penuh pertimbangan membuat mereka jarang mengambil keputusan secara terburu-buru.

Menurut primbon Jawa, Rabu Legi memiliki karakter yang berkaitan dengan keteguhan dan kemampuan menghadapi berbagai situasi. Mereka cenderung mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah.

Keberhasilan pemilik weton ini sering dikaitkan dengan kemampuan membangun hubungan baik dengan banyak orang. Dari relasi yang terjalin, peluang baru dipercaya dapat muncul dalam bentuk kerja sama, pekerjaan, maupun kesempatan usaha.

Selain itu, mereka dikenal memiliki pembawaan tenang saat menghadapi masalah. Ketika berada dalam tekanan, mereka mampu menjaga pikiran tetap jernih sehingga dapat menemukan solusi dengan lebih matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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