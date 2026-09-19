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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 19 September 2026 | 20.37 WIB

Gemar Menolong dan Bersedekah, 5 Weton Ini Konon Makin Berlimpah Rezekinya

seseorang yang hartanya tak tertakar./Freepik/drobotdean - Image

seseorang yang hartanya tak tertakar./Freepik/drobotdean

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, perjalanan rezeki seseorang tidak hanya kerap dikaitkan dengan pekerjaan atau usaha yang dilakukan. Karakter, perilaku, dan cara seseorang memperlakukan orang lain juga dipercaya memiliki hubungan dengan keberuntungan dalam kehidupan.

Salah satu keyakinan yang berkembang adalah anggapan bahwa orang yang gemar berbagi dan bersedekah akan mendapatkan keberkahan. Harta yang digunakan untuk membantu sesama dipercaya dapat mendatangkan kebaikan dan membuka jalan rezeki lainnya.

Pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, bukan jaminan mengenai kondisi ekonomi seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter dermawan sekaligus dipercaya mempunyai jalan rezeki yang baik.

1. Senin Legi

Orang yang lahir pada Senin Legi dalam Primbon Jawa kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki kepedulian terhadap orang lain.

Mereka disebut mudah berempati dan senang memberikan bantuan tanpa terlalu memikirkan imbalan. Sifat tersebut membuat pemilik weton ini dipercaya memiliki energi positif dalam hubungan sosial.

Dalam kepercayaan primbon, kegemaran membantu dan bersedekah dianggap dapat menjadi salah satu jalan datangnya keberkahan. Rezeki yang diperoleh pun diyakini dapat terus berkembang selama diiringi sikap rendah hati dan suka berbagi.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing disebut memiliki naluri yang cukup baik dalam melihat kesempatan, terutama dalam urusan pekerjaan dan usaha.

Pemilik weton ini dipercaya mampu membaca peluang yang mungkin belum dilihat orang lain. Namun, kelebihan tersebut dalam ramalan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh harta.

Rabu Pahing juga digambarkan sebagai sosok yang tidak keberatan menggunakan sebagian hartanya untuk membantu keluarga, tetangga, maupun orang lain yang membutuhkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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